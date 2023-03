Laura Pausini convierte su maratón de 3 conciertos en 24 horas en una road movie

Hace un mes, Laura Pausini se embarcaba en un gran reto para celebrar sus tres décadas en la música. Tres décadas llenas de éxitos, con motivo de su 30 aniversario, la artista realizó tres conciertos en 24 horas en Nueva York, Madrid y Milán, una locura para agradecer a sus fans todo lo que han hecho por ella a lo largo de estos años.

Unos días después, el 10 de marzo ha visto la luz su nuevo single, bajo el título de Un buen inicio, una canción con la que la artista comenzó una nueva etapa en su carrera, después de toda una vida dedicada a la música. Y ahora, ha anunciado un paso más.

La artista reunirá los tres conciertos realizados el pasado 27 de febrero en una road movie. Se trata de un proyecto que ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales, con el que sus fans podrán ver todo lo que ocurrió detrás de los conciertos de Nueva York, Madrid y Milán.

Venite a vedere cosa abbiamo combinato il 27 febbraio 2023 in 24 ore tra New York City, Madrid e Milano per festeggiare i nostri 30 anni di carriera! 💙#Laura30. Il Road Movie.

Martedì 4 aprile su @RaiUno. pic.twitter.com/2jn1qV7Sgm

— Laura Pausini (@LauraPausini) March 29, 2023