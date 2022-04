A punto de poner rumbo a Honduras, Kiko Matamoros pudo despedirse de sus compañeros de ‘Viva la vida’ el pasado fin de semana y ha desvelado la petición que ha hecho a la organización de ‘Supervivientes’ con el fin de hacer historia en el reality.

«Pedí que quería hacer el salto más alto de todas las ediciones y batir un récord», ha contado Kiko Matamoros en ‘Viva la Vida’, después de que sus compañeros le preguntasen sobre su ambición dentro del concurso de Telecinco.

Al parecer, el colaborador de ‘Viva la voda’ ha estado entrenándose muy duro para vivir este momento en ‘Supervivientes 2022’ y quiere ser el superviviente con el lanzamiento al mar a mayor altura desde el helicóptero del programa.

Sin embargo, la organización del reality le ha dejado claro que no pueden jugársela por lo que pueda pasar: «Me han dicho que eso no me lo pueden asegurar porque depende de las circunstancias climatológicas. Así que si no es eso intentaré que no sea la estancia más corta», ha explicado Kiko.

Por otro lado, Kiko Matamoros asegura que: «Quiero demostrarme a mí mismo que se puede vivir sin aditivos ni conservantes. Voy con la intención de que me sirva para algo», ha comentado emocionado antes de poner rumbo a Honduras.

El colaborador de ‘Sálvame’ incluso ha dejado caer que si su novia, Marta López Álamo, le visita en los Cayos estaría dispuesto a todo. «Me comprometo a tener sexo en directo si viene a verme mi novia Marta», dijo entre risas. Con este ansia viva que ha desatado por el reality no podemos esperar más para ver a Kiko Matamoros en acción.