Kiko Hernández, contundente con Anabel Pantoja: «Es muy joven para tener una soberbia como la de su tía»

El pasado jueves 25 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otros temas, volvió a tratarse el de la reacción que tuvo Anabel Pantoja con una reportera de Europa Press. Algo que criticó, y mucho, Kiko Hernández. Todo comenzó cuando la compañera le preguntó sobre los rumores de una posible relación sentimental con Samu Chávez, ex participante de La isla de las tentaciones.

Ella no solamente lo desmentía, sino que se mostró verdaderamente molesta: «No estoy obligada a responderte, no lo estoy, pero vamos que es mentira. Pero me paro aquí porque después dicen que os trato mal». Además, añadió: «No quiero ser grosera pero no me interesa nada de lo que me están preguntando, lo que sí es mentira y la revista la ha cagado pero vamos con creces».

En el plató de Sálvame, Kiko Hernández le recordó que, en realidad, sí que está obligada a responder: “Esa chica que lleva el micro, el día de mañana, tú la vas a llamar para una convocatoria de unas joyas o de una línea de camisetas, y esa chica te dirá ‘vete a la mierda porque yo tampoco estoy obligada’”.

Minutos más tarde, Anabel Pantoja decidió responder al que fuera su compañero en Sálvame a través de su perfil de Instagram: «Si estoy en un photocall o en un programa de televisión es mi obligación, pero ir por la calle y que me pregunten si estoy o dejo de estar con alguien, si tengo un hermano o un primo, creo que la ley no me obliga. Aun así siempre me paro y atiendo a compañeros que están haciendo calle».

Es entonces cuando, el pasado jueves, Kiko Hernández quiso responder a Anabel Pantoja en Sálvame. De esta manera, dejaba claro que la andaluza no había entendido lo que quería decir: “Evidentemente, nadie te pone un cuchillo o una pistola en la cabeza, pero luego vas a presentar una línea de joyas, de lencería, de botas y luego vas a llamar a los medios para que te cubran el evento, para que te compren cosas”.

“Entonces, yo no digo que atienda o que no, digo que sea educada”, aseguró el tertuliano. Por si fuera poco, reprochó algo más: «Digo que se quiete la soberbia ya que para soberbia ha aprendido que a su tía no le ha ido bien porque se echó a todos los periodistas encima y es muy joven para tener un soberbia tan viejuna como la de su tía”.