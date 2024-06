Kevin Jonas (Jonas Brothers), operado de un cáncer de piel: «Ha empezado a crecer»

Kevin Jonas, integrante de los Jonas Brothers, ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores con una noticia verdaderamente impactante. El pasado martes 11 de junio, el cantante y músico ha sido operado de nada más y nada menos que un cáncer de piel en la cabeza.

«Hoy me van a quitar un carcinoma de células basales de la cabeza», comenzó diciendo Kevin Jonas a través de sus redes sociales. «Es un pequeño cáncer que ha empezado a crecer, y ahora tengo que someterme a una cirugía para quitarlo, así que allá vamos», añadió, dejando a sus seguidores completamente impactados.

Lejos de que todo quede ahí, el hermano de Joe y Nick ha compartido un vídeo para dejar constancia de cómo ha sido todo el proceso. Es más, el artista no ha dudado en mostrar a sus casi 5 millones de seguidores diversas imágenes del antes y después de la intervención quirúrgica.

Lo ha hecho para lanzar un contundente mensaje: «¡Asegúrense de revisar esas pecas, gente!». Por fortuna, y según se puede apreciar en el vídeo que él mismo compartió, parece que fue un proceso bastante sencillo y rápido. Tanto es así que Kevin Jonas abandonó el hospital por su propio pie y conduciendo su coche.

«Ya está. Ahora es momento de recuperarme, me voy a casa», explicó. Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, cientos de personas han querido dejar un comentario en esta inesperada publicación. De esta forma tanto familiares como amigos, fans y compañeros de trabajo, como no podía ser de otra manera, le han brindado su apoyo incondicional en estos complicados momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kevin Jonas (@kevinjonas)

«Cuídate», «Te queremos», «Recupérate pronto», «Gracias a Dios que fue detectado temprano», «Gracias por ser real y honesto con tu situación», «Gracias por sensibilizarnos, la detección precoz es clave» o «Espero que todo esté bien ahora» son algunos de los cientos de mensajes que se pueden leer en su Instagram. Es más que evidente que esta noticia ha supuesto un gran shock entre sus seguidores pero si hay algo que les caracteriza es que siempre están al lado de sus ídolos, por más complicada que sea la situación.

Debemos tener en cuenta, a su vez, que Kevin Jonas no es la única celebridad que se enfrenta a un cáncer de piel Por fortuna, todos ellos han aprovechado la compleja situación para lanzar un poderoso mensaje para concienciar a la gente sobre la gran importancia que tiene el hecho de hacerse revisiones con regularidad. Un claro ejemplo lo encontramos en Sarah Ferguson, Hugh Jackman o, incluso, en Khloe Kardashian, entre otros tantos rostros conocidos. Por suerte, parece que el caso de Kevin ha sido detectado a tiempo, por lo que solamente queda esperar a que el artista se recupere a la mayor brevedad posible para que pueda continuar con su día a día y sus compromisos profesionales.