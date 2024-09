Jesús Calleja se sincera sobre uno de los momentos más duros de su vida: «He visto morir a mucha gente»

Comienza el mes de septiembre y, con ello, vuelven a la parrilla televisiva española numerosos programas. Uno de los indispensables de Cuatro que ha regresado tras el verano has sido Volando Voy, show televisivo presentado por el gran Jesús Calleja. El programa ha arrancado su nueva temporada el pasado miércoles, 4 de septiembre, y lo hizo de la mano de un viaje donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer las maravillas de la Rioja Alavesa. Un paseo por el pueblo donde uno de los objetivos fue recuperar una fiesta y ambientarla en el siglo XVIII. Por ello, y ante este espectacular inicio de temporada, no es de extrañar que los seguidores del formato se hayan quedado con ganas de más.

Con el objetivo de promocionar la vuelta de Volando Voy a Cuatro, el presentador ha concedido una entrevista muy personal al equipo de la COPE. De esta manera, el pasado lunes, 2 de septiembre, el comunicador habló en el programa de Herrera e hizo repaso de sus grandes hitos profesionales. Además, y para sorpresa de todos, habló de uno de los momentos más complicados de su trayectoria profesional. Una serie de experiencias vitales que, para bien o para mal, le han marcado profundamente. «¿Has visto morir a alguien en la montaña?», le preguntaba el presentador Alberto Herrera. Una cuestión que fue producida debido a la gran experiencia que tiene el leonés a la hora de escalar montañas. Una disciplina deportiva que queda lejos de ser segura.

«Por desgracia, sí. Como tengo una dilatada experiencia en este tipo de montañas (Himalaya), pues no me ha tocado ni una, ni dos, ni tres veces. Me ha tocado ver morir a bastante gente dentro de los pocos que estamos haciendo estas actividades. Y es muy duro», comenzaba diciendo Jesús Calleja. Ante ello, el presentador de Cuatro confesó que se ha replanteado en muchas ocasiones el motivo por el que sigue realizando estas actividades. Pues, el nivel de riesgo es muy alto.

«Yo he estado escalando con un griego, nos hemos ido a la tienda de campaña los dos en 8.000 metros y por la mañana él había fallecido. Se murió por la noche y no me enteré», explicó respecto a una de sus vivencias. «Las cosas ocurren de una manera tan dura y violenta que no tienes siquiera capacidad para prestar ayuda. O a veces te encuentras a alguien que no es de tu cordada y es durísimo», recalcaba.

@cope_es 🔴 #jesuscalleja hace un repaso en #HerreraenCOPE de vivencias y aventuras que han marcado su trayectoria profesional 🗣 «Me ha tocado ver morir a bastante gente y es muy duro» ♬ sonido original – COPE

«Ya tienes que sentir pasión por algo para que después de eso vuelvas a subir montañas», le dijo el presentador Alberto Herrera. Ante este comentario, Jesús Calleja respondió de manera afirmativa y aseguró que su relación con las montañas era una pasión imborrable. «Es un peaje que está ahí. La exploración, la escalada de esas grandes montañas tienen este maldito peaje. No te puedo dar una explicación, no sé la razón del por qué lo hacemos. No la tengo, el caso es que la hacemos», sentenció.