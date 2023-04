‘La isla de las tentaciones’: Napoli y Keyla dan la sorpresa en el reencuentro

Uno de los reencuentros más sorprendentes la pasada noche en La isla de las tentaciones fue el de Naomi y Adrián por muchos motivos. El primero de ellos es que la pareja vuelve a estar junta tras abandonar el programa por separado en una hoguera final cargada de emociones. La otra sorpresa ha venido de mano de Keyla y Napoli, las dos personas con las que cruzaron los límites y cayeron en la tentación.

Tras un mes de extensas charlas, la pareja consiguió solucionar todos sus problemas y decidieron volver juntos. Pero, ¿qué piensan los tentadores sobre eso? Keyla ha sido la primera en hacer su aparición y tras reprocharle a Adrián no haberle respondido los mensajes fuera de la isla se ha enzarzado en una discusión también con Naomi. La tentadora cree el empresario está bajo la influencia de su pareja y que no tiene personalidad. Poco después le tocaba el turno de entrar a Napoli, el italiano con el que la valenciana cruzó todas las líneas.

Ella ha contado que fuera de La isla de las tentaciones solo se vieron una vez en un restaurante y que el trato fue cordial. “Me dijo que nos desea lo mejor”, ha revelado la joven. A su entrada el tentador ha sido de lo más educado y ha saludado a todo el mundo. Incluso ha tenido piropos para Keyla: “Qué guapa”. Sin embargo, ha ido a topar con Adrián. “Tengo la oportunidad de hablar cara a cara con él y me gustaría saber qué piensas de mí, ¿no me has dicho malas palabras? Quiero que me lo digas tú, la gente me dice que tú piensas que soy un tonto”, ha querido saber el italiano.

El aludido ha negado haber hablado del tentador y entonces ha intervenido la otra tentadora. “Un poquito a caldo me lo pusiste”, ha señalado. “Lo único que dije es que os veía muy juntitos”, ha aclarado él. Entonces Napoli ha soltado la bomba: “Yo con ella tengo un tonteo brutal, somos buenos amigos, no ha pasado nada, ni un beso, pero hay tonteo entre nosotros”. Aunque ha pillado a todos por sorpresa, Naomi ha sido la más afectada y ha estallado en risas. Ellos han procedido entonces a explicar qué tipo de relación mantienen y la valenciana no ha podido evitar pensar que “es el reencuentro de ellos, parece”.

Este tema aparte, el italiano también ha tenido reproches para la joven con la que compartió su experiencia en la isla. “Tú dentro de la isla eras una persona y fuera eres otra, me ha molestado eso de ti”, explicaba él. “Sería tu colega hasta la muerte si no hubiera vuelto con Adrián, me alejé de ti por eso”, le ha respondido Naomi. Una nueva discusión comenzó de nuevo entre los cuatro en ese momento, aunque finalmente la valenciana calmaba a su pareja y decidían no seguir respondiendo a los ataques de Keyla y Napoli.