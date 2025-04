Un invitado de ‘El Diario de Jorge’ se sincera sobre su experiencia: «La encerrona de mi vida»

Ya en el mes de agosto en Happy FM pudimos saber cómo es la experiencia de los invitados de El Diario de Jorge, que no fue precisamente buena. Meses después, parece que las cosas no han cambiado nada y siguen dejando a los invitados con un mal sabor de boca tras su visita, por eso es habitual conocer cada cierto tiempo malas opiniones y experiencias de los que por allí han pasado. En este caso, ha sido un chico conocido como Varela, que acudió al programa para acompañar a su novia, y asegura ante su casi millón de seguidores en TikTok que allí vivió la mayor encerrona de su vida, ya que él solamente acudía como acompañante, pero todo se convirtió en algo muy extraño.

Todo ocurrió el pasado 15 de abril, cuando Alba (la novia del chico que ha denunciado esta situación) acudió al programa después de haber sido invitada. Allí, sin saber qué ocurría, se encontró con Marina, una ex amiga con la que no tiene relación desde hace más de un año. Todo este conflicto viene debido a que Alba tuvo algo con el novio de Marina, mientras todavía seguían con la relación, algo que le ha querido reprochar pasado mucho tiempo. La invitada no podía dar crédito a lo que estaba pasando, ya que hacía mucho tiempo que vivieron un enfrentamiento, pero ella ya había pasado página. «No sé qué me quiere decir esta persona, pero me va bien que esté aquí porque ya tuvimos un enfrentamiento», fue su reacción en directo.

Mientras esta conversación entre las dos ex amigas se producía, Varela (el actual novio de Alba) veía toda la situación desde las gradas, aunque él no estaba en ningún momento implicado en este asunto, ya que no conoce a la otra chica y todo esto comenzó antes de él comenzar su relación.

De ahí viene su queja, puesto que denuncia que le intentaron hacer protagonista de una historia en la que no estaba implicado, pero no es su única queja con El diario de Jorge. «He ido a la televisión y me han hecho la encerrona de mi vida. No solamente os voy a contar lo malo, también hay cosas buenas», así comienza su relato este chico.

En el vídeo ha querido dejar claro que todo lo relacionado con el viaje ha sido de lo más cómodo, ya que el programa pagó los billetes de AVE y ha destacado que lo pudieron hacer de la forma más cómoda posible. «Al llegar la acogida fue muy buena, nos dieron la bienvenida y nos llevaron al sitio. Todo bastante profesional, pero hasta ahí», puntualiza.

Una vez en las instalaciones de Mediaset, comenzaron los problemas que ha querido sacar a la luz. «Estuvimos seis horas de reloj encerrados en un camerino sin hacer nada. Lo compartimos con otras dos personas y eran dos metros cuadrados, no se podía ni salir. Un agobio brutal», así vivieron las horas previas al programa, que se emite en directo cada tarde a partir de las 18:30 h.

Por si fuera poco, durante ese tiempo tampoco pudieron salir a comer, teniendo que conformarse con el catering que les ofrecieron. «El pan estaba más duro. Yo he retirado el pan contra la pared y la rompía, no es broma. Así que si alguna vez os toca ir a un programa llevaros algo de comida en la mochila porque si no vais a pasar un hambre que flipas», ha aconsejado a futuros invitados.

El invitado de ‘El Diario de Jorge’ no había sido avisado de que saldría en pantalla

«Como guinda el pastel, yo iba de acompañante. Ellos sabían mi nombre, sabían quién era y no me dijeron nada», ha dicho muy molesto. Lo peor fue descubrir que la gente hablaba de él y que le dijeron que él también se tenía que maquillar, algo que no esperaba, ya que no tenía pensado salir en pantalla.

Lejos de estar en un segundo plano, fue un protagonista inesperado de la tarde: «En vez de decirme la verdad me dijeron que fluyera, error mío. Me fío de ellos y digo ‘bueno, que me maquillen, me quedo en el público y no creo que salga’·. Una vez comenzó el programa, descubrió que esperaban más de él: «Me cogen por banda, me ponen el micro y me dicen ‘a la grada’».

El tiktoker ha dejado claro que él estaba completamente ajeno a lo que allí pasaba: «Fue un problema entre una chica random que quería salir en la televisión y mi novia. Un problema que tuvieron hace tiempo. Yo no tenía nada que ver y pusieron la cara durante todo el programa. Cuando digo nada es nada, en ese momento yo ni estaba con mi novia».

Tras vivir este mal rato, el invitado de El diario de Jorge ha lanzado un mensaje a sus espectadores. «Es para que seáis más astutos que yo, veáis estas situaciones y no hagáis el ridículo» (…) «Pero bueno, de todo se aprende. Esta ha sido mi experiencia en televisión».

Happy FM se ha puesto en contacto con el programa para conocer su versión, pero al cierre de este artículo no se ha recibido contestación por su parte.