Imagine Dragons ha vuelto a mostrar su faceta más solidaria. El grupo acaba de publicar el videoclip de Crushed, un proyecto para el cual decidieron trasladarse a Ucrania, para mostrar la realidad que viven miles de personas desde que Rusia les declaró la guerra.

A través del videoclip de Crushed, los integrantes de Imagine Dragons siguen a Sasha, un niño que ha visto como la guerra ha arrasado con su vida, con la su familia y con la de todo un país, cambiando su vida normal de ir a la escuela cada día, a sobrevivir a los bombardeos diarios a su ciudad.

Se trata de un proyecto muy duro, con el que la banda estadounidense quiere poner su granito de arena a una guerra que dura ya más de un año y que ya se ha llevado la vida de cientos de miles de personas. Por ello, los fondos generados con el videoclip irán destinados a la ayuda humanitaria de Ucrania.

Our video for Crushed, filmed on the front lines of Ukraine, is out now. It follows Sasha, a young boy who endured months of shelling in his town.

Sasha’s story is heartbreaking, and there are thousands more like him who desperately need help. Even today, his family is without… pic.twitter.com/fuz4turOBk

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) May 10, 2023