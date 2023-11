‘El Hormiguero’ recibe hoy a una cantante internacional cuyo nombre artístico surgió por Instagram

El Hormiguero despide la semana y en esta ocasión lo hace de la mano de una artista internacional. El pasado miércoles 22 de noviembre el programa de Antena 3 recibió en el plató al ex vicepresidente del Gobierno del Partido Socialista, Alfonso Guerra. Un encuentro donde las risas no faltaron y en el que Pablo Motos y el invitado se pusieron al día con la actualidad política.

Ahora, la encargada de cerrar con broche de oro la semana es Nicki Nicole. La artista se ha convertido en una de las grandes revelaciones argentinas de los últimos años. Una carrera artística completamente brillante con la que no para de sumar hitos a su lista.

Nicki Nicole es una joven de 23 años originaria de Rosario, Argentina. Comenzó su carrera como cantante profesional en el 2018 y, desde entonces, su trayectoria en la industria musical ha crecido a pasos agigantados. Actualmente, la joven cuenta con un total de tres proyectos discográficos en su palmarés, siendo su último trabajo el disco Alma.

Según explicó en el podcast de La Pija y la Quinqui, su nombre artístico surgió de forma curiosa. «Yo me llamo Nicole e Instagram, cuando yo empecé, no me dejaba ponerme Nicole Denisse, que es mi segundo nombre», comenzó explicando. «Y yo intentaba, seguía intentando y, finalmente, me puse Nicki, que así me decía, y Nicole», concluyó.

A nivel sentimental, la artista mantuvo una relación con otra estrella del género urbano, Trueno. Actualmente, ha revolucionado el panorama internacional al confirmar, hace tan solo unas semanas, que mantiene un romance con Peso Pluma. El joven mexicano de 24 años pegó el pelotazo a nivel global con el tema Ella baila sola, junto a Eslabón Armado.