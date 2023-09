Televisión Este es el lugar donde se graba ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ es todo un éxito que lleva años sumando espectadores, este ha ido adaptándose a los tiempos, no obstante, el formato sigue siendo muy parecido al original. La parte del programa que más llama la atención son sus entrevistas e invitados, no obstante, estos se combinan con todo tipo de pruebas que dejan a los espectadores con la boca abierta. Hoy, venimos a contarte dónde se graba ‘El Hormiguero’ y los detalles del plató.

¿Dónde se graba ‘El Hormiguero’?

Toda la magia del programa ocurre en el plató de la productora ‘7 y acción’ que se sitúa en Madrid. Se puede encontrar en la calle Alcalá 518 de la ciudad, este estudio no se encuentra dentro de las instalaciones de Antena 3, cadena donde se emite el programa. Estas instalaciones se encuentran separadas por casi 20 kilómetros de distancia, no obstante, esto no ha hecho imposible que este, sea uno de los programas estrella de la cadena.

La mayoría de los estudios y platós de televisión de grandes cadenas se encuentran alejados del centro, así cuentan con mayor espacio para poder adaptarse a las necesidades de cada programa. Por ello, puede resultar complicado desplazarse hasta los mismos. Este no es el caso de ‘El Hormiguero’, pues se puede acudir al programa como público sin necesidad de salir de la ciudad de Madrid. Esto es una gran ventaja, pues existen muchas facilidades para poder acceder a plató en transporte público, como Metro o en autobús.

Este plató puede parecer muy grande, pero los que han podido acceder como público, se han sorprendido al verlo en directo. Este tienen una capacidad de 100 personas en el público y cuenta con todo un equipo para poder hacer realidad cada programa.

Además del plató, el edificio también alberga las oficinas de la productora. En ella trabaja el equipo de producción, realización y el grupo de creativos que nos sorprenderá con las nuevas pruebas para cada temporada. Por último, detrás del plató principal se encuentra una gran nave donde ocurren las pruebas alocadas. El mismo Pablo Motos nos hacía un recorrido por las curiosidades del plató de ‘El Hormiguero’ para las redes del programa.

En esta nave o segundo plató, se realizan nuevas pruebas o trucos, por lo que es habitual que parte del equipo esté allí trabajando para los próximos programas. Así, el plató donde llegan los invitados del programa y en el que podemos ver de lunes a jueves a Pablo Motos, se mantiene intacto y listo para grabar.

¿Cómo asistir de público al programa?

Es posible asistir como público a ‘El Hormiguero’, el proceso para apuntarse no es nada complicado. Podrás hacerlo de varias maneras, ya sea enviando un correo electrónico al programa o a través de su web oficial. Se debe reservar entrada para poder acceder y el programa confirma siempre la asistencia con los afortunados.

El proceso para acceder como público no es complicado, pero hay mucha demanda y las entradas suelen agotarse con rapidez, por ello, deberás tener paciencia y seguir las indicaciones del equipo en todo momento. Si finalmente das con una entrada, esta es totalmente gratuita y el equipo te llamará para verificar tus datos de antemano.