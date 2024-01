«Me quedé sin aire»: Mar Flores confiesa en ‘El Hormiguero’ uno de sus mayores traumas

Mar Flores está de regreso a la televisión gracias a El Desafío, programa que acudió a presentar este jueves a El Hormiguero junto a sus compañeros Pepe Navarro y Chenoa. La modelo habló de su paso por el concurso y del mayor miedo que tenía antes de comenzar a participar.

La primera semana de invitados de Pablo Motos de este año terminó con este trío de grandes famosos que protagonizará las próximas semanas las noches de los viernes. Un espacio que en su anterior edición consiguió vencer con bastante ventaja a Viernes Deluxe, que afrontaba sus últimos meses en antena sin que nadie lo supiese.

Mar regresa a la televisión tras mucho tiempo apartada de los medios después de ser una de las famosas más buscadas por la prensa del corazón en los años 90. Mask Singer fue su regreso a la pantalla, pero no ha sido hasta 2023, gracias a Espejo Público, cuando ha vuelto a convertirse en colaboradora habitual de los platós.

Con El Desafío demostrará la gran capacidad de sacrificio que tiene, aunque hubo una prueba que le costó más que otras. La temida apnea se le atragantó desde el principio debido a que tenía un miedo especial a ella, tal y como ha confesado.

«Hago submarinismo, tuve una mala experiencia debajo del agua y al quedarme sin poder respirar me creó un trauma bastante intenso», ha comentado. Motos quiso saber más detalles sobre el incidente: «Bajé con un grupo a una cueva y el respirador se me enganchó y se me fue».

«Me quedé sin aire y me puse muy nerviosa. Probablemente, fueron segundos, mucho menos que el tiempo que pasamos en la pecera de El Desafío, pero eso me causó un trauma brutal», aseguró la invitada de El Hormiguero.

Habrá que esperar algunas semanas para ver qué papel hizo Mar Flores en esta prueba, pero sin duda es una de las favoritas del público y de las que más temen todos los concursantes.

Quién tiene el récord de la apnea de El Desafío

A falta de saber si alguien de la cuarta temporada lo puede superar, la persona que más tiempo ha aguantado bajo el agua ha sido Rosa López, que en la anterior edición logró estar 4 minutos y 40 segundos sin respirar. Hasta ese momento el récord estaba en poder de Jorge Sanz, que paró el cronómetro en 4 minutos y 37 segundos.