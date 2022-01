Julia Otero está de vuelta. La periodista visitó este miércoles el plató de ‘El Hormiguero’, muy nerviosa y emocionada, se mostró feliz de reaparecer en el programa de Antena 3 tras haber vuelto al trabajo después de superar la batalla contra el cáncer.

Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, la periodista habló con total franqueza de cómo ha vivido su enfermedad, cómo se enteró del diagnóstico o sobre los miedos que sigue teniendo a día de hoy.

Pablo Motos recibió a Julia Otero con una de sus canciones favoritas, ‘What the world now is love’. «Qué calidez, qué bonito. Encima me recibís con esta canción que me encanta», dijo ella durante su entrada. “Es que te conozco”, le respondió el presentador.

Tras un cáncer, @julia_otero regresa después de estar once meses fuera de la radio #JuliaOteroEH pic.twitter.com/g2Iov51yJo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 19, 2022

«Hoy estoy muy nerviosa hoy, detrás de esta cortina es un chute de adrenalina. Cuando vienes de un sitio muy negro y terrible, pues más nerviosa. Han sido 11 meses», dijo Julia Otero tras su entrada en el plato, unos días después de haber vuelto a la radio tras casi un año de tratamiento.

«Vivo con incertidumbre pero he aprendido a disfrutar de la vida», dijo la periodista emocionando a todos los presentes. Julia Otero fue muy clara con su mensaje, asegurando que: «Hay que tener cuidado con cómo se habla. Cuando te diagnostican cáncer te dicen ‘eres fuerte’. No eres fuerte, no te queda más remedio que serlo».

Y añadió: “Hay que ser conscientes de que eso puede volver, hay 4 ó 5 años. La salud es provisional, hay que aprender a vivir con esa provisionalidad. Quien mañana tiene un accidente o un infarto mañana no sabe lo que va a pasar. Yo tengo la incertidumbre y vivo con ella, pero es la vida. La vida es provisional, lo descubres cuando te dan el diagnóstico. Es un spoiler de lo que es la vida y es bueno que a veces te recuerden el final».

“Yo escogí preguntarlo todo, no vivir en la ignorancia. Me vino bien saber lo que hacía cada sustancia que me ponían” El día que @julia_otero se enfrentó a su primera quimioterapia #JuliaOteroEH pic.twitter.com/7aDOxJphrt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 19, 2022

En cuanto a cómo se enteró del diagnóstico, Julia Otero explicó que: “Es un shock traumático de tal magnitud que es muy difícil contarlo, creía que lo de temblar de miedo era una leyenda urbana, algo cinematográfico. Cuando te lo dicen te pasa la vida por delante, pero no la pasada sino la melancolía del futuro de lo que crees que te vas a perder. Y lo tuve que comunicar muy rápido. Hablar de cáncer en radio es fácil pero buscar las palabras para contarlo en primera persona no es tan fácil».

Además, la periodista quiso dejar claro que ella no quiere ser bandera de nada: “Soy una enferma más de cáncer. No soy diferente a ellos. Hay miles de personas con cáncer en tratamiento viéndonos en casa y cualquier cosa que diga y a ellos les sirva ya me doy por satisfecha».