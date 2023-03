‘El Hormiguero’ recibe hoy a esta amiga de Omar Montes

La semana más musical de invitados de El Hormiguero continúa recibiendo a grandes cantantes después de la visita de Omar Montes. Tras el cantante madrileño, Pablo Motos recibirá hoy como invitada a una de las artistas que más éxito tiene en España e Italia en los últimos años.

Ana Mena vuelve a visitar a Trancas y Barrancas días después de que su disco Bellodrama haya salido. Se trata de su segundo álbum en el que encontramos un puñado de canciones llenas de melancolía y desamor que ya han enganchado a sus fas.

La malagueña hablará de la gira que le llevará por toda España en los próximos meses, y que tendrá como paradas importantes las fechas en el Wizink Center el próximo mes de septiembre y actuaciones en varios festivales veraniegos. Se trata de una nueva aparición en televisión después de ser invitada de Jesús Calleja en Planeta Calleja.

En las últimas semanas también se ha hablado mucho de una posible relación entre la cantante y Abraham Mateo después de que se hablase un posible beso entre ellos después de un concierto. Es posible que hable en su entrevista en El Hormiguero de este tema después de que se pronunciase ante la prensa hace solo unos días.

«No lo hubo. Somos amigos. Siempre que haya una fiesta nos van a ver juntos porque somos colegas y lo pasamos muy bien. A Ana la quiero muchísimo, pero somos como hermanos», dijo Mateo tras los rumores que lanzó el programa Socialité.

«Que se hable de mi vida personal forma parte de ser artista. Yo llevo en la música desde los 7 años y al final estoy acostumbrado a que pasen este tipo de cosas. Lo llevo interiorizado. La música es mi sueño, me dedico a lo que me gusta y como todo tiene sus cosas buenas y no tan buenas», añadió el gaditano.

Ana, por su parte, fue bastante más tajante sobre este asunto en unas declaraciones para la revista Semana: «Es mentira, es como mi hermano. Basta en serio, no tiene sentido».