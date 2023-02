‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Tolga intenta reconciliarse con Cemile

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden un solo capítulo, ya sea en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

El pasado martes 21 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Suzan descubre que Ayla se hizo pasar por ella y, por si fuera poco, reveló la cantidad exacta de la licitación. Cemile escucha unas fuertes acusaciones que dejan en muy mal lugar a Tolga.

Tanto es así que Cemile decide romper con él. Pero la respuesta de Tolga no tarda en llegar: la encerrará en casa y no la dejará salir hasta que solucionen las cosas. Suzan cuenta a Resul que ella no le dejó en evidencia ante la competencia, sino que fue su mujer. Todo ello mientras tratan de robar a Sengül y, tras el forcejeo, cae al suelo, dándose un golpe en la cabeza.

Emel, en paradero desconocido tras ser vendida por su tía. 😭 👨‍👩‍👧 #Hermanos, mañana a las 22:45h en Antena 3. https://t.co/y3hldXpcWV pic.twitter.com/jJjo4jps8B — antena 3 (@antena3com) February 19, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Orhan empezará a dudar si, realmente, Sengül puede estar inventándose que ha perdido la memoria. A pesar de todo, la realidad es que no recuerda nada.

Doruk se pondrá celoso por el acercamiento entre Asiye y Kaan. Resul hará saber a Ayla que sabe que ella fue la que se hizo pasar por Suzan. Por lo tanto, volverá a hacerle llegar los papeles del divorcio. Además, veremos cómo Tolga tratará de reconciliarse con Cemile, pero ella se refugiará en casa de los hermanos.

Ayla será protagonista de un desafortunado incidente, al caerse por las escaleras. Akif no tardará en trazar un plan, aprovechando esta caída, para que no se haga efectivo su divorcio con Resul. Akif y Nebahat llevarán a Ayla al hospital mientras se ponen en contacto con un fotógrafo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.