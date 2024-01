‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Nebahat, impactada tras ver vídeo de la muerte de Leyla

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, inevitablemente, en una de las series turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia, ya sea en Antena 3 o en atresplayer.

El pasado martes 23 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Ogulcan y Aybike siguen gravemente heridos, como consecuencia de lo sucedido. Al ser plenamente consciente de lo que puede ocurrir en las próximas horas, sus padres están profundamente angustiados.

Y no solamente eso, sino que también están impacientes por conocer noticias de parte de los médicos, a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, observamos cómo Tolga continúa en cuidados intensivos. Afortunadamente, y contra todo pronóstico por la gravedad de su situación, ha conseguido despertar.

Ömer consigue despertar mientras Aybike se debate entre la vida y la muerte: “No nos dejes”💔 #Hermanos ¿Se recuperará? 👉 https://t.co/04WxeMrDam 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) January 29, 2024

El joven no tarda en enterarse de la muerte de Zehra y, evidentemente, supone un enorme shock para él. Acto seguido, llega a una conclusión: va a hacerse cargo de la pequeña Bahar, y va a hacer todo lo que esté en su mano para salirse con la suya. Aun así, no se lo van a poner para nada fácil, puesto que Akif y Nebahat se han propuesto adoptarla.

Ogulcan, finalmente, se recupera pero Aybike empeora por momentos. Hasta tal punto que los médicos tratan de reanimarla, pero nada sale como estaba previsto. La incertidumbre vuelve a aparecer en escena, por lo que vivimos momentos realmente dolorosos. La familia vuelve a enfrentarse a una situación tremendamente trágica.

📅💔 Esta semana en #Hermanos: la prima de los Eren enfrenta una grave situación. Su corazón se detuvo por unos segundos. 😟 https://t.co/eVqUwbr2dL ◀ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) January 29, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, seremos testigos de cómo Aybike finalmente conseguirá sobrevivir y se recuperará en el hospital durante nada más y nada menos que tres semanas.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo, el día que recibe el alta, su familia llevará flores a la tumba de Zehra para despedirse de ella. Nebahat se quedará impactada al ver el vídeo de la muerte de Leyla y analizará todo el daño que han hecho tratando de ocultar toda la verdad respecto al accidente de Kadir.

Nebahat se sentirá profundamente triste y destrozada. ¡No parará de llorar! Y es que no será capaz de entender el grave error que cometieron al no ir a la policía, aunque fuese para proteger a Melisa de posibles represalias. Sengül, por su parte, se verá en la obligación de ayudar a Elif tras la muerte de su madre. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.