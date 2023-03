‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Doruk, Kaan y Oğulcan rescatan a Ömer y Asiye

No es ningún secreto que Hermanos, con el paso del tiempo, ha conseguido ganarse el cariño de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

El pasado martes 28 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Tolga amenaza a Ömer por el simple hecho de haber escondido a Cemile en su casa. Además, hace saber al resto de la familia que, la próxima vez que vaya, no va a dudar en echarles la puerta abajo.

Doruk y Kaan tienen una fortísima discusión por Asiye pero, en plena pelea, Doruk casi ve el vídeo de la pelea de Akif y el padre de los hermanos. Además, Tolga se muestra verdaderamente enfadado con Cemile por su decisión de romper la relación. Lo que termina haciendo es encerrando a Asiye en el baño para, posteriormente, provocar un incendio.

Asiye en peligro tras el incendio. 😰#Hermanos, nuevo capítulo esta noche en Antena 3. https://t.co/9NlJ4skqOY pic.twitter.com/AJlwl3mHek — antena 3 (@antena3com) March 6, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Doruk, Kaan y Oğulcan lograrán lo que parecía imposible: poner a salvo a Ömer y Asiye de las llamas.

Aunque no sabrán cómo se ha ocasionado el incendio, Ömer se mostrará absolutamente convencido de que Tolga es el culpable. Sengül verá a Akif y conseguirá recordar un incidente que tuvo con él. Además, recordará que entregó a Nebahat un USB, y se quedará verdaderamente confusa. Doruk seguirá insistiendo en volver a quedar con Asiye. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.