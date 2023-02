‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Tolga encierra a Asiye en el baño y provoca un incendio

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando indiferente a nadie.

El pasado lunes 27 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Orhan ha empezado a dudar si, en realidad, Sengül está inventándose que ha perdido la memoria. Pero lo cierto es que la mujer no recuerda absolutamente nada.

Doruk se pone celoso ante el inevitable acercamiento entre Kaan y Asiye. Todo ello mientras Resul hace saber a Ayla que ella fue la que se hizo pasar por Suzan. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Tolga hace hasta lo imposible por reconciliarse con Cemile, pero ella decide refugiarse en casa de los hermanos hasta que las cosas se calmen.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Tolga amenazará a Ömer tras haber escondido a Cemile en su casa. Es más, hará saber a los hermanos que, la próxima vez que vaya, les echará la puerta abajo.

Kaan y Doruk tendrán una fuerte discusión por Asiye. Lo que nadie esperará es que Doruk casi vaya a ver el vídeo de la pelea entre Akif y el padre de los hermanos que Kaan tiene en su poder. Akif hará saber a Resul que un periodista querrá publicar una noticia con las fotos de Ayla saliendo del hospital. El plan saldrá redondo, ya que Resul toma la decisión de no divorciarse.

Todos acudirán a la esperada fiesta. Tolga, que se mostrará realmente enfadado por la decisión de Cemile de romper la relación, encerrará a Asiye en el baño. Lejos de que todo quede ahí, provocará un incendio. Los allí presentes saldrán corriendo pero Ömer se dará cuenta de que su hermana aún no ha salido. Irá a por ella, y la joven se desmayará. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.