Hens estrena ‘No me odio tanto’, un álbum muy esperado

Hens ha estrenado su segundo álbum de estudio y se llama No me odio tanto. Después del lanzamiento de Hensito en 2021, el artista vuelve con su característico sonido, pero en una versión más madura.

Si el primer proyecto de larga duración del segoviano era algo divertido y lleno de luz, con este más reciente encontramos oscuridad e intensidad. Obviamente esto no es malo, simplemente se trata de una etapa más en su carrera musical más propicia para transmitir los sentimientos que impregnan sus canciones. El sonido evoluciona del pop al rock, aunque tiene referencias muy claras al pop punk de bandas como Blink-182. La producción corre a cargo de Pablo Rouss, su productor de confianza.

“NO ME ODIO TANTO” es vuestro 🖤💿 pic.twitter.com/vKPR89OXE7 — henssss (@hensss_) April 15, 2023

La temática principal del disco es el desamor, al que como no podía ser de otra manera acompañan la melancolía, la tristeza y el dolor. Sin embargo, existen algunas grietas por las que todavía se cuela algo de esperanza en canciones de amor como Cuenta Conmigo. Lo que está claro es que por encima de todo en No me odio tanto lo que hay es verdad, Hens se ha sincerado completamente y se ha abierto en canal en estas doce canciones para mostrar sus sentimientos más profundos.

A diferencia de su primer álbum, algo que destaca en este es la ausencia de colaboraciones. Aunque, si las echas de menos, siempre podrás tirar de referencias. En Todo Cambió recuerda su colaboración con Delgao, Dos Días Al Mes, cuando dice “si tan solo me saqué un disco y ya me pegué con él, ya solo duermo en mi casa como dos días al mes”. Además, esta canción es una de las más reproducidas de Hensito.

No me odio tanto, el segundo disco de Hens, ya está disponible en todas las plataformas digitales. En él el segoviano arriesga un poco más, pero sin perder su esencia. Un trabajo brillante en el que el estilo del artista sigue sobresaliendo con una evolución de lo más natural a la que no hay nada que reprochar. Por último, la estética también merece mención especial con esa dualidad de la portada entre lo tétrico y la alegría y color de un parque de atracciones.