La reconocida banda Green Day no ha dudado un solo segundo en abrir sus archivos para hacer un pequeño recopilatorio de diversas grabaciones que, entre los años 1994 y 2001, se han realizado en la BBC. De esta manera, sacarían a la luz un proyecto que sería el sueño de sus más nostálgicos seguidores.

Este álbum, de título ‘The BBC Sessions’, ya es una realidad. Tendrá un total de 16 canciones que han sido grabadas en directo en los míticos estudios Maida Vale en los siguientes años: 1994, 1996, 1998 y 2001. Es la primera vez que este material, que ha sido extraído de esas cuatro actuaciones, se ha masterizado para que sea publicado de manera oficial.

Tan solo unos cuatro meses después de publicar ‘Dookie’, la banda Green Day entró en el estudio Maida Vale de la BBC, allá por junio de 1994, para grabar cuatro temas. Estos son ‘She’, ‘When I Come Around’, ‘Basket Case’ y, por último, ‘2000 Light Years Away’. Ese fue uno de los grandes puntos de inflexión en su carrera, que han querido reflejar en este nuevo proyecto.

Reaching into the GD vaults + dropping our BBC Sessions from over the years on 12/10 (recorded between ’94-01). Get ahead of the game + pre-order your copy on vinyl https://t.co/Cj9oNSnVvX Releasing a song a week til then! First up, 2000 Light Years Away https://t.co/sfHAczIwCr pic.twitter.com/XAkheNDDZx — Green Day (@GreenDay) October 22, 2021

En el año 1996, Green Day quiso regresar a estos estudios con el fin de promocionar su nuevo álbum que llevaba por título ‘Insomniac’. Tan solo dos años después repitieron por ‘Nimrod’ y, por último, en 2001 con ‘Warning’. Son cuatro álbumes realmente diferentes entre sí, pero que sirvieron para que en la actualidad sea una de las bandas más importantes de los últimos tiempos.

Ahora bien, ¿cuándo saldrá este ‘The BBC Sessions’? El próximo 10 de diciembre, y estará disponible tanto en CD físico como en edición digital, así como dos ediciones en vinilo. Por si fuera poco, cabe destacar que incluye textos de nada más y nada menos que Steve Lamacq, conocido locutor del programa ‘Evening Show’ de BBC Radio 1.

Tracklist de ‘The BBC Sessions’ de Green Day

1. She (Live at the BBC June 8 1994)

2. When I Come Around (Live at the BBC June 8 1994)

3. Basket Case (Live at the BBC June 8 1994)

4. 2000 Light Years Away (Live at the BBC June 8 1994)

5. Geek Stink Breath (Live at the BBC November 3 1996)

6. Brain Stew/Jaded (Live at the BBC November 3 1996)

7. Walking Contradiction (Live at the BBC November 3 1996)

8. Stuck With Me (Live at the BBC November 3 1996)

9. Hitchin’ A Ride (Live at the BBC February 12 1998)

10. Nice Guys Finish Last (Live at the BBC February 12 1998)

11. Prosthetic Head (Live at the BBC February 12 1998)

12. Redundant (Live at the BBC February 12 1998)

13. Castaway (Live at the BBC August 28 2001)

14. Church On Sunday (Live at the BBC August 28 2001)

15. Minority (Live at the BBC August 28 2001)

16. Waiting (Live at the BBC August 28 2001)

Lo que es un hecho es que este nuevo proyecto supone un auténtico regalo para los más fieles seguidores de Green Day. Ellos han hecho posible que estemos ante uno de los grupos de rock más importante de los siglos XX y XXI. Hasta la fecha han conseguido vender 70 millones de discos, sumando los 10.000 millones de reproducciones en plataformas streaming. Una trayectoria brillante por la que han conseguido ganar nada más y nada menos que cinco Premios Grammy.