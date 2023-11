‘Green Book’: la historia tras la trágica muerte de uno de sus actores

En el mes de noviembre del año 2022, fue encontrado el cuerpo de Frank Vallelonga Jr. junto a un edificio del barrio neoyorquino del Bronx. No fue hasta abril de este mismo año que salió a la luz la causa de la muerte del actor de Green Book. Vallelonga Jr. interpretaba en la película, ganadora de tres premios Óscar y protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, a su tío en la vida real.

Un portavoz de la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York confirmó, cuatro meses después de la muerte, que el actor había fallecido a causa de una intoxicación aguda debido a los efectos combinados del fentanilo y cocaína que había consumido el actor.

‘Green Book’ actor Frank Vallelonga Jr. found dead in the Bronx at age 60. pic.twitter.com/6JcdoaUsCD

— Access Hollywood (@accesshollywood) December 2, 2022