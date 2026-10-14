El grave problema de Aguasantas en su parto: «Mi hijo quería nacer antes, pero no podía»

Durante los últimos meses, Aguasantas ha compartido con sus seguidores en redes sociales cómo ha estado viviendo su primer embarazo. La sevillana, de 34 años, ha compartido con mucha felicidad cómo está siendo esta nueva etapa en su vida. Pues, aunque no fue un bebé buscado, tanto ella como su pareja lo han recibido con la mayor de las alegrías. Y es que el pequeño llegó al mundo hace tres días y, desde entonces, ambos han estado en una nube de felicidad. Pues, la joven no duda en compartir todo lo que está sucediendo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 95.000 seguidores.

«Gracias a Dios por permitirme vivir lo que estoy viviendo. Gracias a nuestra familia por ser y estar, a todas esas personas que han orado por todo el proceso y a todos vosotros por querernos. Os presentamos a nuestro niño y, aunque no ha sido nada fácil, solo Dios sabe lo que hemos pasado, pero ha merecido la pena. Os quiero, familia», escribió en la publicación en la que anunciaba el nacimiento de su hijo. Pero la recuperación está siendo un poco más complicada de lo esperado. Por ello, ha tenido que permanecer ingresada en el hospital para estar bajo atención médica.

Aguasantas se sincera: «Mi niño venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en el hombro»

«Ahora sé que mi hijo quería nacer antes, pero no podía… y menos mal, porque una cesárea era lo último que me esperaba vivir, pero al final era lo que tenía que ser», comenzó escribiendo en su última publicación. «Mi niño venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en el hombro, y gracias a que Ángela se dio cuenta a tiempo, todo cambió. Ella no era nuestra matrona, pero nos había atendido días antes cuando fuimos por urgencias», ha contado.

«Podría contaros con pelos y señales cómo pasó todo y cómo lo viví, pero todavía estoy asimilando muchas cosas. Aún me cuesta encontrar palabras para explicar todo lo que sentí», agrega. «Aunque las cosas no salgan como las habíamos imaginado, aunque la vida nos cambie los planes y no entendamos por qué, Dios sabe. Hoy solo puedo dar gracias por tener a mi niño conmigo, por todas las personas que estuvieron ahí y por recordarme que, incluso en los momentos en los que más miedo tenemos, Dios puede poner ángeles en nuestro camino», concluye.

Con estas palabras, Aguasantas ha querido contar su experiencia y hacerlo con la mayor naturalidad posible. Pues ningún parto es igual y, a veces, las cosas no salen como nos gustaría. Afortunadamente, a través de sus stories de Instagram, ha compartido que ya le han dado el alta y tanto ella como su bebé han podido regresar a casa.