Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos y productos rebajados por tiempo limitado de hoy
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Ofertas flash por tiempo limitado en Amazon, en directo: última hora de los descuentos y productos rebajados
Los proyectos de voluntariado universitario crecieron un 20% el último año hasta alcanzar las 3.400 iniciativas
Las ofertas de Amazon vuelven a protagonizar la jornada de hoy con descuentos en tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, productos de Halloween, belleza y cuidado personal.
Recopilamos algunas de las promociones más interesantes del día, con precios, rebajas y detalles de productos que pueden merecer la pena.
Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos y productos rebajados por tiempo limitado de hoy 14 de octubre
Braun rebaja un 40 % su afeitadora Series 9 Pro+: pasa de 629,99 a 379,99 euros e incluye centro de limpieza
La Braun Series 9 Pro+ está diseñada para quienes buscan un afeitado avanzado con un dispositivo eléctrico de alta gama. Este modelo incorpora tecnología 5+1, es resistente al agua y cuenta con batería recargable para facilitar su uso diario. Además, incluye un estuche de viaje y un centro de limpieza para mantener la afeitadora en buenas condiciones. Ahora se puede conseguir en Amazon por 379,99 euros, un 40 % menos que los 629,99 euros indicados como precio más bajo de los últimos 30 días.
Esta aspiradora sin cable de 550 W y 50 minutos de autonomía cuesta 68,58 euros en Amazon
Limpiar el suelo, las alfombras y recoger los pelos de las mascotas puede resultar más cómodo con esta aspiradora sin cable F02 Lite de VACTechPro. Cuenta con una potencia anunciada de 550 W, una capacidad de succión de hasta 50 kPa y una autonomía de hasta 50 minutos, además de un sistema de filtración de ocho capas. Su diseño vertical en negro y blanco facilita la limpieza de diferentes superficies sin depender de un enchufe durante el uso. Ahora está disponible por 68,58 euros, con un 14 % de descuento sobre su precio mediano de 79,99 euros.
Oral-B rebaja un 39 % su pack de 8 cabezales iO Radiant White: cuesta 38,99 euros
Mantener la rutina de higiene bucal puede salir más barato con este pack de ocho cabezales originales Oral-B iO Radiant White, diseñados para los cepillos eléctricos de la gama iO. Sus filamentos están pensados para ayudar a eliminar la placa bacteriana y las manchas superficiales, favoreciendo una limpieza más completa. Ahora se pueden conseguir en Amazon por 38,99 euros, frente a los 63,99 euros de su precio, lo que supone un ahorro de 25 euros.
Ofertas de Halloween en Amazon: disfraces y decoración para la noche más terrorífica del año
Halloween está cada vez más cerca y Amazon ya tiene ofertas en una gran variedad de productos. Desde disfraces y decoración para ambientar la casa hasta accesorios para completar los looks más terroríficos, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.
Renova rebaja un 46 % sus rollos de cocina XXL: 1 euro y equivale a tres rollos estándar
Los rollos de cocina Renova Maxiabsorption están diseñados para ofrecer una gran capacidad de absorción y resistencia, incluso cuando están mojados. Su formato XXL equivale a tres rollos estándar, por lo que permite disponer de más papel en un solo rollo y reducir la frecuencia de reposición. Además, cuentan con certificación FSC. Ahora se pueden comprar en Amazon por 1 euro, con un descuento del 46 %.