Las ofertas de Amazon vuelven a protagonizar la jornada de hoy con descuentos en tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, productos de Halloween, belleza y cuidado personal.

Recopilamos algunas de las promociones más interesantes del día, con precios, rebajas y detalles de productos que pueden merecer la pena.

Ofertas flash de Amazon, en directo: descuentos y productos rebajados por tiempo limitado de hoy 14 de octubre