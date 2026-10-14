‘El habitante’: la película de terror que hablaba en 2017 de la muerte del Papa León XIV por un colapso cardiopulmonar

Hay coincidencias cinematográficas que rozan lo perturbador. Que una ficción anticipe un acontecimiento es algo que la literatura y el cine han hecho en contadas ocasiones, pero que una película de terror de hace casi una década prediga con exactitud milimétrica el nombre de un Sumo Pontífice y la dolencia exacta que compromete su vida es, sencillamente, escalofriante. De esta forma, la realidad y la ficción se han cruzado de alguna forma en El habitante, un largometraje mexicano de 2017 que habla de la muerte del Papa León XIV por un colapso cardiopulmonar.

El Vaticano atraviesa horas de máxima preocupación e incertidumbre tras la reciente operación del Papa León XIV. El Santo Padre fue ingresado de urgencia en el Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica compleja, tras confirmarse la presencia de una afección pulmonar severa. Aunque el equipo médico ha informado de que la cirugía se desarrolló bajo los parámetros esperados y que el Pontífice permanecerá en observación durante al menos una semana, la alarma social se ha disparado después de revelarse el diagnóstico médico: Robert Prevost padece cáncer de pulmón.

En este delicado contexto resurge una escena de El habitante, la producción mexicana de terror psicológico dirigida por Guillermo Amoedo y estrenada en 2017. La cinta, cuyo guion fue concebido en 2015, se presentó en certámenes como el Festival de Sitges, antes de llegar a Netflix. La película sigue la historia de tres hermanas que entran a robar a la mansión de un político corrupto, pero se encuentran con una presencia inesperada: la de una joven poseída por un demonio en el sótano.

El momento impactante, en este caso, se produce a través de la emisión de un telediario ficticio dentro de la película. En la pantalla de la televisión que aparece en escena se anuncia la trágica noticia de la muerte del Papa León XIV a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar, tras haber pasado una semana ingresado. Los espectadores no sólo pueden leer el rótulo con el titular en cuestión, sino que también pueden escuchar a un locutor narrando los hechos.

Lo desconcertante es que, cuando se escribió el guion en 2015 y se estrenó la película en 2017, era el Papa Francisco quien ejercía con total plenitud su pontificado. Nadie podía prever qué nombre adoptaría el siguiente líder de la Iglesia Católica ni qué padecimiento aquejaría a su figura. El propio director de El habitante explicó que la elección del nombre surgió de investigaciones sobre antiguas profecías y textos religiosos.

Más allá de la sobrecogedora coincidencia que la rodea ahora, El habitante es un ejercicio claustrofóbico de terror. Guillermo Amoedo logra combinar el conocido como home invasion con el terror demoníaco y el drama de secretos familiares. Su ambientación en un espacio cerrado ayuda a construir una atmósfera opresiva y densa, potenciada por las convincentes interpretaciones y un ritmo que no da tregua. La mezcla de corrupción política, culpa moral y superstición religiosa le otorga una personalidad propia dentro del género.

Tras la muerte del Papa Francisco en 2025, el Colegio Cardenalicio celebró un Cónclave en la Capilla Sixtina que captó la atención mundial. De aquellas votaciones emergió el cardenal norteamericano Robert Prevost, que asumió el nombre papal de León XIV.

León XIV lleva aproximadamente un año y cinco meses al frente de la Iglesia Católica, en un pontificado aún joven, pero marcado por una agenda intensa de reformas administrativas, labor pastoral y viajes internacionales programados, entre ellos el de su histórico paso por España.