Menos invernaderos y más naturaleza: el Gobierno destina 28,5 millones de euros para renaturalizar Doñana

El Gobierno ha anunciado que destinará 28,5 millones de euros a renaturalizar el entorno de Doñana, el gran humedal andaluz, que lleva años bajo presión por la demanda de agua sobre su acuífero.

La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado la resolución provisional de las ayudas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal de la zona.

66 proyectos preseleccionados

La propuesta incluye 66 solicitudes preseleccionadas, de las 118 que presentaron la documentación requerida en plazo. Sus actuaciones abarcarán una superficie total de 407 hectáreas y suponen ayudas por valor de 28,5 millones de euros.

A estas solicitudes se suman otras 11 que quedan incluidas en la lista de reserva. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, es decir, tras comparar y valorar las propuestas presentadas.

Forman parte del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España, un plan para su recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de su entorno. Persiguen un doble objetivo: reducir la presión sobre los ecosistemas y acompañar al sector agrario.

Menos agua del acuífero

El primer objetivo es rebajar la presión sobre los ecosistemas, en especial la demanda de agua sobre el acuífero. El segundo es acompañar a los agricultores en su transición hacia un modelo sostenible y adaptado al territorio.

Según la dotación máxima de riego para la fresa y otras berries del Plan Hidrológico del Guadalquivir, renaturalizar esas 407 hectáreas permitiría reducir el consumo de agua para riego en 1,8 hm³ anuales.

Es un ahorro muy significativo, ya que el volumen de agua que se estaría detrayendo del acuífero de forma irregular es de casi 1,5 hm³ al año. El Ministerio prevé además poner en marcha en los próximos meses ayudas al cultivo de secano y a la producción ecológica.

Reparto por municipios

Lucena del Puerto reúne el mayor número de propuestas, con 33 solicitudes y 100,92 hectáreas. Casi todas corresponden a concesionarios de derechos de canon: 31 beneficiarios que suman 96,19 hectáreas.

Almonte acumula 14 solicitudes y 226,07 hectáreas, la mayor superficie de todos los municipios. Seis de ellas, con 19,28 hectáreas, corresponden a concesionarios de derechos de canon.

Completan el reparto Bonares, con 13 solicitudes y 30,62 hectáreas, y Rociana del Condado, con 4 solicitudes y 42,88 hectáreas. Moguer suma 2,23 hectáreas y una solicitud compartida entre Bonares y Lucena del Puerto aporta otras 4,72.

Parcelas pequeñas de fresa

Más de la mitad de las solicitudes afectan a menos de tres hectáreas. Prácticamente todas se sitúan en terrenos que tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos.

Del total, 43 corresponden a personas físicas y 23 a personas jurídicas. Además, 51 solicitudes incluyen 76,62 hectáreas en la Zona A, de carácter forestal, del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).

Otras nueve prevén renaturalizar 5,84 hectáreas de corredores ecológicos del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana. Todas las actuaciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria.

Una convocatoria pionera

El MITECO destaca que se trata de una convocatoria muy innovadora, la primera de estas características, y que su gestión administrativa ha conllevado una gran complejidad en su tramitación.

El proceso ha incluido una revisión administrativa y técnica con su fase de subsanación y la apertura de un trámite de audiencia adicional, para que algunos solicitantes pudieran certificar sus derechos de canon sobre las superficies a renaturalizar.

El análisis ha abarcado más de 500 referencias catastrales y ha exigido varias fases de revisión. La convocatoria se abrió a finales de octubre de 2025 y el plazo de solicitud se prolongó hasta el 15 de enero de 2026.

Hasta 7.000 euros por hectárea

Las ayudas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contemplan hasta 7.000 euros por hectárea y año durante diez años, es decir, un máximo de 70.000 euros por hectárea y una intensidad que alcanza hasta el 100% de los costes subvencionables.

Los beneficiarios podían solicitar un anticipo de hasta 14.000 euros por hectárea, con un máximo de 107 hectáreas por solicitud y una superficie mínima de actuación de 0,5 hectáreas.

Podían optar personas físicas y jurídicas con derechos sobre los terrenos, así como los ayuntamientos del área de influencia, siempre que se tratara de parcelas agrícolas en regadío con uso consolidado antes de 2004 y no incorporadas al regadío tras noviembre de 2022.

Qué implica renaturalizar

Según la guía del MITECO, renaturalizar exige desmantelar invernaderos, estructuras, tuberías y plásticos, restaurar los cauces originales del agua, dejar de usar los pozos para fines agrícolas y reforestar con especies autóctonas.

Los beneficiarios deberán mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas las reposiciones en caso de pérdidas.

En su día, el Ministerio apuntó que las ayudas alcanzarían unas 400 hectáreas, algo que no impide ampliarlas en próximas convocatorias hasta la superficie total de cultivo.

Diez días para alegar

La resolución es provisional. Se abre ahora un plazo de diez días hábiles de alegaciones para los solicitantes. Según las bases reguladoras, los solicitantes tienen que estar al corriente de cualquier sanción firme en materia de agua, medioambiente y urbanismo. Su cumplimiento deberá documentarse en esta segunda fase.