Las historias de amor, los grandes acontecimientos institucionales y las confesiones más personales vuelven a ocupar las portadas de las revistas del corazón. Este miércoles, ¡HOLA!, Semana, Lecturas y Diez Minutos presentan una selección de protagonistas que demuestra que la actualidad social no entiende de un único escenario: de las celebraciones más románticas a los compromisos de la Corona, pasando por las historias que despiertan curiosidad sobre la vida privada de los rostros más conocidos.

Sandra Barneda y Pascale Paerel, protagonistas del gran romance de la semana

La boda de Sandra Barneda y Pascale Paerel se convierte en uno de los grandes reclamos editoriales de la semana. Las cuatro publicaciones reservan espacio para esta historia, aunque cada una apuesta por un enfoque diferente.

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¡HOLA! dedica un destacado a la celebración y anuncia detalles exclusivos de la boda, celebrada en Candeleda, con imágenes de la pareja vestida de blanco. Semana, por su parte, lleva su historia romántica a un lugar privilegiado de la portada, junto a las grandes protagonistas de la Fiesta Nacional. Lecturas también incorpora la boda entre sus principales reclamos, confirmando el interés que despierta esta historia sentimental. La coincidencia entre cabeceras convierte el enlace en uno de los asuntos más destacados de la semana y demuestra el atractivo que siguen teniendo las historias de amor cuando se comparten con el público.

Leonor y Sofía, el protagonismo de la Corona

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La Familia Real española ocupa también un lugar destacado en los quioscos. La celebración de la Fiesta Nacional y la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía centran parte de la actualidad.

Semana apuesta por una imagen conjunta de la princesa de Asturias, la infanta Sofía y la reina Letizia bajo el titular «Las tres mujeres de la Corona». La publicación destaca su papel en una jornada señalada para la institución.

Diez Minutos también dedica un espacio destacado a las hermanas, subrayando su reencuentro durante la Fiesta Nacional. ¡HOLA!, por su parte, pone el foco en la reunión de la Familia Real y en los gestos, la complicidad y las anécdotas de una cita marcada por el protocolo y la imagen pública.

Carlota Casiraghi y Chenoa, dos protagonistas muy diferentes

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La portada de Lecturas reserva su espacio principal a Carlota Casiraghi, presentada como una princesa escritora. La revista pone el acento en su faceta intelectual y en su relación con los libros, una dimensión que amplía el retrato habitual de la hija de Carolina de Mónaco.

En Diez Minutos, la protagonista es Chenoa. La cantante habla sobre sus rutinas y su estilo de vida, y comparte una reflexión personal sobre los cambios físicos sin perder el optimismo. La publicación acompaña sus declaraciones con el titular «Me he quitado algunos kilos, pero no la sonrisa». La revista también recoge otras historias de actualidad, entre ellas la de Tamara Gorro, que sufrió un desmayo, y la nueva historia de amor de Álvaro Muñoz Escassi.

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En conjunto, las portadas de esta semana dibujan un panorama en el que el amor, la realeza y las experiencias personales conviven con naturalidad. Cuatro revistas, distintas miradas y un mismo objetivo: descubrir qué historias están dando que hablar.