Audiencias ayer, 13 de octubre: ‘Horizonte’ (11,2%) vence a ‘La Revuelta’ (9,4%) 

El martes dejó un duelo muy claro en el access: Horizonte superó a La Revuelta por casi dos puntos, y El Hormiguero volvió a liderar su franja. Más tarde, Supervivientes All Stars: Tierra de nadie se llevó la noche con un 14,3% de cuota media. Estos datos llegaron en una jornada de gran interés informativo con motivo de la visita de los reyes a Ceuta y después de un día festivo como fue el lunes 12 de octubre, en el que las parrillas cambiaron en la mayoría de canales para dar descanso a sus principales presentadores.

‘Horizonte’ supera a ‘La Revuelta’

Horizonte marcó un 11,2% y 1.381.000 espectadores, que con Jordi Mollà de invitado se quedó en un 9,4% y 1.149.000. El programa de La 1 no llegó al doble dígito, aunque este martes hubo un rival extra para todos. Se trataba de la emisión del partido de Champions en Movistar Plus, donde Galatasaray-Barça registró un 8,4% y 1.026.000. Como siempre explicamos, el programa de David Broncano sufre más que sus rivales cuando se enfrenta al fútbol y ayer no fue distinto. El Hormiguero fue el líder del access con un 13,4% y 1.638.000 espectadores, con cierto margen sobre el programa de Cuatro.

El Hormiguero con María del Monte: 13.4% y 1.638.000

Horizonte: 11.2% y 1.381.000

La Revuelta con Jordi Mollà: 9.4% y 1.149.000

First dates: 7.7% y 935.000

El Intermedio: 6.6% y 812.000

Cifras y letras: 4.2% y 524.000

‘Supervivientes All Stars’ gana en la noche

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie lideró con un 14,3% y 824.000 espectadores entre las 23:16 y la 1:56 horas, ocho décimas más que en su emisión anterior. En Tierra lejana (Antena 3) firmó un 12,5% y 849.000, y sube siete décimas.

La batalla fue ajustada en el tramo de estricta coincidencia, de 23:23 a 1:05 horas: Supervivientes tuvo un 12,6% y 855.000 espectadores, En tierra lejana un 12,5% y 849.000, y Código 10 (Cuatro) un 11,2% y 758.000. En La 1, Al cielo con ella cayó a un 7,3% y 553.000 espectadores, igualando su peor cuota en la cadena. El martes anterior, con el arrastre del Croacia-España y el récord de temporada de La Revuelta, había marcado un 10,5%.

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 14.3% y 824.000

En tierra lejana: 12.5% y 849.000

Código 10: 11.5% y 696.000

Al cielo con ella: 7.3% y 553.000

El Taquillazo: El test: 3.8% y 267.000

¿Qué cadena ganó el día de ayer?

Antena 3 fue la más vista del día con un 14,1%, seguida de La 1 (11,4%), Telecinco (8,8%), Cuatro (8,5%), las autonómicas (8,4%), laSexta (5,5%) y La 2 (3,2%).

Pasapalabra lideró la tarde con un 17,3% y 1.636.000 espectadores, y La ruleta de la suerte marcó el mejor dato de la mañana con un 21,8% y 1.587.000, además del minuto de oro con un 29% y 2.548.550 espectadores a las 14:56h.

Sueños de libertad (Antena 3): 15,1% y 1.255.000 espectadores

15,1% y 1.255.000 espectadores La Promesa (La 1): 12,5% y 816.000 espectadores

12,5% y 816.000 espectadores Rueda la letra (Telecinco): 8,8% y 601.000 espectadores

8,8% y 601.000 espectadores Antena 3 Noticias 1: 25% y 2.305.000 espectadores

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato más llamativo es el de La Revuelta: quedarse en un 9,4% con Jordi Mollà demuestra que el programa depende mucho de la fuerza del invitado y que sufre mucho cuando tiene un gran evento como competencia, en este caso el fútbol.

Horizonte, en cambio, aprovecha el momento y supera al programa de La 1, aunque El Hormiguero sigue por delante de los dos con un 13,4%. Y Supervivientes confirma que, aunque sube respecto a su última emisión, la gala del martes pelea cada semana con En tierra lejana por el liderazgo.