El error que debes evitar si tu perro coge cosas del suelo durante el paseo, según el educador canino Esteban Navas

Aparentemente, los paseos representan un momento para disfrutar y fortalecer el vínculo entre el perro y su cuidador. Sin embargo, cuando este encuentra objetos en el suelo que llaman su atención y trata de llevárselo a la boca, muchos no saben cómo reaccionar. Hay quienes lo hacen tirando de la correa para apartar al animal pero, según el educador canino Esteban Navas, éstas no siempre es la mejor forma de corregir ese comportamiento. En un vídeo compartido en redes sociales, muestra qué hacer cuando un perro intenta coger cosas del suelo y, para explicar su método, cuenta con Yara, una perra con algunos problemas de comportamiento.

El ejercicio comienza con una situación cotidiana. Navas deja un tapón en el suelo y permite que Yara se acerque para curiosear. Cuando la perra intenta cogerlo, el educador canino no da un tirón brusco de la correa ni trata de alejarla con un movimiento repentino. En su lugar, opta por detenerse e impedir que avance. A continuación, tensa y relaja la correa para establecer un límite físico sin recurrir a tirones. «Bloqueo, relajo correa, pero no pego ningún tirón», recalca.

Cómo evitar que el perro coja cosas del suelo

La clave del método que propone Navas consiste en dejar que el perro compruebe que insistir no le servirá para conseguir lo que quiere. Hay que mantenerse firme e impedir que el animal alcance el objeto, pero sin transformar el ejercicio en un forcejeo continuo. Durante la demostración, Yara sigue intentando llegar hasta el tapón, por lo que el educador debe mantener el límite en repetidas ocasiones. «Que se dé cuenta por ella misma de que no va a coger el tapón», explica el educador canino.

A pesar de los intentos de la perra por acercarse, Navas permanece en el mismo lugar y regula la distancia mediante la correa. Cuando la situación lo permite, vuelve a destensarla para evitar que permanezca tirante de manera constante. Además, utiliza la voz para llamar la atención de Yara y animarla a retomar la marcha. El objetivo es que el animal termine perdiendo el interés por el objeto y continúe el paseo sin que sea necesario recurrir a tirones bruscos.

Navas señala que uno de los errores más frecuentes se produce cuando el dueño se da cuenta de que el perro está a punto de llevarse algo a la boca. Por temor a que pueda ingerir algún objeto peligroso, reacciona tirando de la correa de forma repentina. «Cuando un perro quiere coger algo del suelo, le pega el tirón», comenta. Sin embargo, conviene evitar este tipo de reacción, sobre todo cuando se está trabajando con perros que presentan problemas de comportamiento.

Su propuesta no implica dejar que el animal actúe a su antojo. Durante el ejercicio, Navas demuestra que Yara no consigue llegar hasta el tapón, por mucho que intente acercarse. La diferencia radica en cómo se establece ese límite. «Prohibido los tirones de correa», insiste. En su lugar, recomienda bloquear el avance cuando sea necesario y destensar la correa siempre que las circunstancias lo permitan. Así, se busca evitar que el paseo se convierta en una sucesión de tirones cada vez que el perro encuentra algo que despierta su interés.

La importancia de hablarle

Los perros muestran una mayor sensibilidad a la voz de sus dueños que a la de personas desconocidas, incluso cuando no pueden ver quién está hablando. Así lo constató un estudio publicado en la revista NeuroImage, en el que los investigadores analizaron las respuestas cerebrales de varios perros al escuchar tanto elogios como mensajes neutros pronunciados por sus cuidadores y por personas ajenas. Los resultados revelaron una mayor sensibilidad de la corteza auditiva ante la voz de su familia humana.

Esteban Navas sostiene que «con los gestos sería suficiente para entendernos con los perros porque son capaces de interpretarlos a la perfección. Sin embargo, hablarles de forma adecuada puede mejorar su estado de ánimo, lo que implica rebajar las posibilidades de que desarrollen ansiedad, evita alteraciones de su sistema inmunitario y dificulta alteraciones de salud y problemas de conducta».

Asimismo, los perros pueden reconocer el significado de numerosas palabras. De hecho, un estudio publicado en 2022 en la revista Applied Animal Behaviour Science señala que algunos ejemplares son capaces de identificar hasta 215. Sin embargo, Esteban Navas matiza que reconocer determinadas expresiones no significa necesariamente que comprendan nuestro lenguaje como lo hacemos las personas. Según explica el educador, buena parte de este aprendizaje se basa en la repetición y la asociación. Por ejemplo, cuando alguien dice «vamos a la calle» y su perro se muestra emocionado, puede deberse a que ha relacionado esas palabras con coger la correa y salir a pasear.

Finalmente, Felipe Fuentes, veterinario etólogo miembro de Etología Veterinaria, concluye: «Debemos hablarles con tranquilidad, con un tono suave y relajados. Además, es fundamental evitar discusiones entre nosotros en las que elevemos la voz delante de ellos, pues este tono lo detectan y les puede poner muy nerviosos».