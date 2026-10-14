El marido de Elma Saiz es de un sindicato independentista vasco que pide no celebrar el 12 de octubre

Aitor Zunzarren, el marido de Elma Saiz condenado por pegar a tres policías, es del sindicato independentista vasco ELA que pide no celebrar el 12 de octubre. No obstante, Zunzarren fue uno más en el besamanos de la Fiesta Nacional de España del 12 de octubre de 2024. El marido de la ya entonces ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la acompañó al Palacio Real tras el tradicional desfile militar.

El esposo de la ministra pamplonesa iba vestido con un traje azul marino oscuro de corte clásico, combinado con una camisa blanca y una corbata de rayas diagonales en tonos azules y rojizos. Elma Saiz, por su parte, llevaba un vestido de punto ajustado en color burdeos de manga larga.

Los dos siguieron la fila para saludar al Rey Felipe VI, a la Reina Letizia, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Aitor Zunzarren saludó a sus Majestades a continuación de Elma Saiz en el Salón del Trono. Los dos estuvieron invitados junto a un millar de personas más de relevancia institucional.

Líder del sindicato independentista

El marido de la actual ministra portavoz acudió a la recepción real pese a pertenecer al sindicato independentista Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV), ligado al PNV. Esta organización sindical tiene ideología nacionalista vasca y apuesta por la unilateralidad para lograr una república vasca independiente.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Aitor Zunzarren se presentó a las elecciones de esta organización sindical y fue en las listas como número 5 de la Policía Foral.

MARIDO DE ELMA SAIZ. Aitor Zunzarren durante su participación en las elecciones sindicales, donde concurrió en el número cinco de la candidatura para la Policía Foral.

El marido de la ministra fue a celebrar la Fiesta Nacional del 12 de octubre con los Reyes pese a que pertenece a un sindicato que proclama que «no hay nada que celebrar» en esa fecha.

«ELA lleva años sin celebrar el 12 de octubre y apoya que también lo sea en muchos espacios y centros de trabajo de Euskal Herria. Porque el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ELA, siendo un sindicato abertzale y euskaldun y en el contexto de la opresión que sufre el pueblo vasco por parte del Estado español, tiene claro que no tiene nada que celebrar», señalan desde el sindicato de Zunzarren en un comunicado.

Condenado por atentado y lesiones

El marido de la ministra portavoz del Gobierno fue condenado por resistencia a la autoridad y lesiones leves tras agredir a tres agentes de la Policía Municipal de Pamplona la tarde del día del Chupinazo de 2016. El Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona celebró la vista oral en la que Zunzarren fue condenado tras pactar con la Fiscalía, que le pedía dos años de cárcel.

La sentencia, desvelada en exclusiva por OKDIARIO, le impuso un total de 1.680 euros en multas (1.440 por resistencia a la autoridad y 240 por lesiones leves), además de 90 euros de indemnización para los agentes.

Según el escrito fiscal, los hechos ocurrieron hacia las 20:30 horas del 6 de julio de 2016, en el exterior del bar Kabiya de Pamplona. Zunzarren mantenía una «actitud muy agresiva hacia los porteros del local» y tres agentes uniformados de la Policía Municipal acudieron «con la finalidad de calmar la situación».

«Lejos de calmarse, se fue excitando cada vez más», expone la sentencia en la que se explica que sus amigos y los propios policías tuvieron que apartarlo varios metros, hasta la confluencia con la calle Estafeta. Allí, relata la Fiscalía, «comenzó a bracear y lanzar codazos a los agentes» y llegó a empujar a uno de ellos en el pecho.

Condena con conformidad

Los otros dos policías lo redujeron y lo condujeron hasta el furgón policial, estacionado en la calle Cortes de Navarra. Ya junto al vehículo, «se giró y propinó un codazo en el ojo» a uno de los agentes, que sufrió una «conjuntivitis en el ojo izquierdo». Necesitó asistencia facultativa y tardó varios días en curar, sin secuelas. Los otros dos agentes también fueron agredidos, aunque no resultaron heridos.

El marido de la ministra aceptó los hechos y pactó para evitar ir a la cárcel, como pedía el Ministerio Público. Tampoco quería perder su puesto de trabajo. Sigue siendo agente de la Policía Foral de Navarra pese a estar condenado por agredir a compañeros de la Policía Municipal. Ahora, fuentes de Moncloa aseguran que, aunque la sentencia dice que fue culpable, en realidad se estaba defendiendo de otra persona que le estaba agrediendo.