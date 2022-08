Gloria Camila: el verdadero motivo por el que participará en ‘Pesadilla en el paraíso’

Gloria Camila, hija del famoso torero Ortega Cano, lleva semanas bajo los focos de los principales medios de comunicación del corazón. Y no es para menos. La separación prácticamente inminente que está protagonizando su padre con Ana María Aldón, con la cual está claramente enfrentada, está suponiendo que los programas más importantes acudan a ella para obtener información veraz. Pero no solo es eso, también acaba de anunciarse que será una de las participantes del nuevo show de Mediaset Pesadilla en el paraíso.

Este nuevo programa de Telecinco también contara con la participación de personajes de la talla de Pipi Estrada u Omar Sánchez, quienes prometen darnos grandes momentos que serán difíciles de olvidar.

«A Supervivientes fui con solo 21 años, era una niña, ahora soy mayor y voy más segura de mí misma» aclaraba la hija del torero para el programa Ya es verano. Y aunque va a pasárselo bien, no se olvida de lo que hay en el mundo exterior, donde su padre y Ana María Aldón están protagonizando una de las rupturas más mediáticas del año, sobre esto ha querido decir que «Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada».

Gloria Camila en ya es verano:

Le preguntan que si la sorprendería,que Ana María Aldon,tomase el camino de Kiko Jiménez,si se separase

-«Yo últimamente no me fío de nadie. Me ha sorprendido mucha gente.Haría mucho daño al padre de su hijo.

AMA y yo no tenemos ninguna relación»👇 pic.twitter.com/PmVVnT2xLL

