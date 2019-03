‘GH DÚO’: Carolina Sobe tiene claro quién quiere que gane el concurso

Carolina Sobe ha confesado quién le gustaría que ganase 'GH DÚO'

Carolina Sobe está absolutamente desolada desde la salida de su gran amiga Ylenia Padilla. Continuamente acude al confesionario para hablar personalmente con el Súper. Es inevitable para ella llorar puesto que ahora, sin su amiga, ve mucho más complicado el concurso.

En una de estas visitas al confesionario de ‘GH DÚO’, Carolina Sobe ha asegurado al Súper tener cierta predilección por las madres. Ella mejor que nadie entiende por todo lo que tienen que pasar. Por ese mismo motivo, ha querido confesar algo que no ha dejado indiferente a nadie.

¿En qué consiste? Carolina Sobe tiene claro que, si no lo hace ella, quiere que ganen ‘GH DÚO’ o María Jesús Ruiz o Irene Rosales. De hecho, habló de la ex Miss España: “Estuve hablando con ella un día y me contó que necesitaba mucho el dinero. Irene lo mismo puesto que ha pasado una época mala”. No le sale nominarlas, “porque yo sé lo que es no comer”, confesó.

Carolina: “Creo que si María Jesús fuera otro tipo de persona incluso ganaría el concurso” #GHDÚODBT9 pic.twitter.com/cwaV9JSPBH — Gran Hermano (@ghoficial) 10 de marzo de 2019

Lejos de que todo quede ahí, Carolina Sobe añadió algo más: “Si no gano yo, que lo gane una María Jesús o una Irene puesto que el dinero lo van a usar para sus hijas”. Ylenia, última expulsada hasta la fecha en ‘GH DÚO’, no dudó un solo segundo en dar su opinión en el Debate.

“Irene y María Jesús viven fenomenalmente”, aseguró. “Eso de que tengan que ganar porque son madres me parece un argumento absurdo”. Entendemos la parte de Ylenia pero, por supuesto, también entendemos la parte de Carolina Sobe. Aún no sabemos quién ganará ‘GH DÚO’ pero sí sabemos que está siendo un reality verdaderamente especial e intenso.