La nueva temporada de First Dates no está dejando indiferente a nadie. Si hay algo que ha demostrado el programa presentado por Carlos Sobera es que no solo se conoce a sus participantes, si no también la historia que les acompaña. Una situación que ocurrió con Bartolomé, apodado ‘Berti’.

El jiennense de 34 años acudió al restaurante del amor con el objetivo de encontrar a su media naranja. Pero, antes de dar inicio a su cita, tuvo una profunda charla con el comunicador donde abrió su corazón para narrar el duro pasado que lo acompaña.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8S en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/9AARBKTC3z — First Dates (@firstdates_tv) September 8, 2023

«No se encuentran hombres como yo», afirmó haciendo alusión a su bondad como persona. Fue entonces cuando el soltero llegó a conmocionar a Carlos Sobera al confesarle como fue su infancia. «Mi vida fue un poco difícil, porque sufrí bullying en el colegio. Por el hecho de ser noble, bueno, y sobre todo, por ser pelirrojo», comenzó explicando.

«Me decían oxidado y me escupían», recordó. Una situación donde su mejor amigo de la actualidad fue el único que dio la cara por él. Un gesto que lo llevó a querer confiar un poco más en las personas y no perder la confianza en el ser humano, pues el acoso sufrido le llevó a sufrir muchas inseguridades y falta de confianza.

Asimismo, el soltero declaró que sufre una discapacidad física y sensorial en el oído izquierdo del 100%. «Tengo inteligencia límite. Puedo valerme por mí mismo, porque lo he demostrado, pero me cuesta a veces comprender las cosas», destacó. Una historia de vida que tenía al presentador completamente sin palabras.

«Me ha marcado y sigue marcando a la hora de confiar en la gente, pero creo que hay una persona esperándome y quiero compartir mis momentos con ella. Mis viajes y, por qué no, tener hijos. Para mí es mi sueño», concluyó. Unas palabras que llegaron antes de conocer a su cita de la noche en First Dates.