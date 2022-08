‘First Dates’ | Eliana asegura que tiene «muchos talentos sexuales»: «Soy muy versátil»

Como cada semana, First Dates regresó a Cuatro para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que han acudido al programa con el objetivo de encontrar el amor. Un encuentro donde Eliana y Omar se convirtieron en una de las parejas protagonistas de la noche.

El encargado de recibir al primer comensal fue Carlos Sobera, que dio la bienvenida a Omar, un hombre de 41 originario de Palma de Mallorca y que nunca ha tenido la oportunidad de estar enamorado. «Solo me han dicho dos personas que como siendo tan guapo siga soltero: Mi madre y mi abuela», le confesó al presentador.

Asimismo, el comensal explicó que acudió al programa por su madre, que fue quien le recomendó ir debido a que nunca llegaba a darse cuenta de las señales que le mandaban las chicas que se interesaban por él. «Nunca había estado enamorado», señaló. Su cita de la noche fue Eliana, una mujer de 38 años originaria de Uruguay cuyo objetivo es «dejar huella en esta vida».

La primera toma de contacto entre ambos no fue tan buena como se esperaba, al menos para Omar. «Que porte, que altura, que ojos y cuando le he visto sonreír me ha gustado», señaló Eliana. Por su parte, Omar no quedó tan impresionado. «Está bien para su edad, aunque suene mal. Sin más», admitió.

A lo largo de la cena, Omar y Eliana fueron conectando mucho mejor, a pesar del desacuerdo previo. Posteriormente, los comensales jugaron al Rasca del amor de First Dates, donde salió a la palestra el tema de los talentos sexuales. Por su parte, la uruguaya admitió que tiene «muchos talentos sexuales». «Soy muy buena haciendo masajes, me gusta el juego previo, me gusta la aventura», agregó.

«Soy muy versátil. Cuanto más rara sea una posición mejor», añadió. Unas declaraciones que no animaron a Omar a confesar sus más íntimos secretos. «Funciono como todo en la vida, pero prefiero que se vaya descubriendo», le respondió sin entrar en detalles. Al final del programa, ambos estuvieron de acuerdo en tener un segundo encuentro fuera, a pesar de la reticencia del principio de Omar.