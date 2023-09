Televisión ‘First Dates’: Carlos Sobera, boquiabierto al descubrir en qué trabaja una comensal

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de Cuatro en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más dieron que hablar fueron Alba y JJ.

La comensal fue la primera en llegar al restaurante. A sus 19 años, aseguraba tener muchas ganas de encontrar pareja, y se definía como una mujer atea y feminista. Pero lo que más llamó la atención fue su profesión. «Soy tanatopractora», decía ante la sorpresa de Carlos Sobera.

«¿Cómo puedes tener esa profesión?» le preguntaba Carlos Sobera sin ocultar su sorpresa. «Al principio no me atrevía, pero cuando lo vi no era para tanto, pero hay que tener estómago», comentaba la joven,. mientras que el presentador bromeaba con que esperaba no tener que volverla a ver.

Unos instantes después, Carlos Sobera se desplazaba hasta la puerta para recibir al soltero. No obstante, el comensal se retrasó más de lo esperado. «Alba y yo nos estamos aburriendo», comentaba el presentador de First Dates

Finalmente JJ aparecía por la puerta. «JJ nos has hecho esperar», le decía Carlos Sobera. «Lo siento, las cosas de palacio van despacio», expresaba el comensal. Acto seguido, los dos comensales pasaban al restaurante, donde la primera impresión fue buena.

La cita avanzaba y aunque parecía que iba por buen camino, JJ se quedó a cuadros cuando Alba le explicó su profesión. «Esos no te van a dar problemas nunca», decía él. «Pensaba que no iba a poder, pero el primer día vi cosas horribles y ya», confesaba la joven.

A pesar de que ambos habían pasado una cena muy divertida, cuando llegó el momento de darse un beso en el fotomatón, quedó claro que entre los dos comensales tan solo había nacido una amistad. Por ello, Alba rechazó tener una segunda cita en la decisión final.