Finito de Córdoba se sincera sobre su posible participación en ‘Supervivientes 2025’

Finito de Córdoba se ha convertido, inevitablemente, en uno de los protagonistas de Supervivientes 2024. Y todo por haber protagonizado una romántica visita a su mujer, Arantxa del Sol, durante su participación en el reality que se emite en Telecinco. ¡Nos dejaron completamente sin palabras!

«Me dijiste ven y lo dejé todo», fue lo primero que dijo el diestro nada más ver al amor de su vida tras reencontrarse con ella en los Cayos Cochinos. Debemos tener en cuenta que Finito de Córdoba no solamente aceptó viajar hasta Honduras para verla, sino también para pasar una noche junto a ella y el resto de sus compañeros en Playa Limbo.

Este encuentro tan romántico se produjo el pasado domingo, durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras. Fue entonces cuando Sandra Barneda no dudó un solo segundo en hacer una pregunta muy concreta al torero: ¿se veía como posible concursante de Supervivientes 2025?

El marido de Arantxa del Sol dejó claro que es algo que se lo tenía que pensar muy bien. Al fin y al cabo, al ver cómo lo está pasando la presentadora de televisión, tiene muy claro que es una experiencia verdaderamente dura. Aun así, y contra todo pronóstico, el diestro no se atrevió a descartar la posibilidad.

Nada más regresar de su viaje a los Cayos Cochinos de Honduras, y tras haber pasado una noche en Playa Limbo junto a Arantxa del Sol, Finito de Córdoba respondió esa misma pregunta a los compañeros de Europa Press. «No, soy torero, pero lo respeto muchísimo», comenzó diciendo el matador de toros.

A pesar de todo, no quiso cerrarse en banda: «No sé, me lo pensaré dos veces». Por lo tanto, con esa respuesta, deja claro que aunque no cree que el concurso esté hecho para él, tampoco descarta convertirse en concursante de Supervivientes 2025 y vivir esa misma experiencia que actualmente está disfrutando la madre de sus hijos. ¡El tiempo lo dirá!

Así fue la noche de Arantxa del Sol y su marido en Honduras ❤️ 🏝️ #TierraDeNadie6

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/aO5Mw2URxC — Telecinco (@telecincoes) April 16, 2024

Arantxa del Sol comienza una nueva etapa en Supervivientes 2024

No es ningún secreto que la presentadora de televisión está viviendo una de las semanas más felices de su vida. No solamente por haber recibido la inesperada visita de su marido, Finito de Córdoba, sino también porque ha encontrado su hueco en el concurso, y lo ha hecho con los habitantes de Playa Limbo.

Ahora, Arantxa del Sol da comienzo a una nueva etapa tras la unificación. Blanca Manchón ha puesto rumbo a Playa Olimpo, mientras que la presentadora y Kiko Jiménez, su gran aliado, lo han hecho a Playa Condena. Por lo tanto, la mujer del torero convivirá con Ángel Cristo Jr, con quien ha cortado todo tipo de relación tras sentirse profundamente decepcionada.