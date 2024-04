Arantxa del Sol rompe todo vínculo con Ángel Cristo Jr en ‘Supervivientes 2024’: «No le quiero ni ver»

El pasado martes 16 de abril pudimos disfrutar de un nuevo programa de Supervivientes: Tierra de nadie presentado por Carlos Sobera. Fue una de las entregas más sorprendentes de esta edición, puesto que se abrió por primera vez la Palapa un martes, y fue para recibir a Arantxa del Sol, Blanca Manchón y Kiko Jiménez, habitantes de Playa Limbo.

Tanto Carlos Sobera como Laura Madrueño hicieron saber a los tres concursantes de Supervivientes 2024 que iban a comenzar una nueva etapa, al empezar a formar parte de Playa Limbo y Playa Condena. Pero antes, Arantxa del Sol, Blanca Manchón y Kiko Jiménez estuvieron unos cuantos minutos completamente solos en esa Palapa, antes de reencontrarse con sus ex compañeros.

Fue entonces cuando aprovecharon para hacer diversas confesiones sobre todas esas cuentas pendientes que tenían. Una de las más contundentes fue Arantxa del Sol, al sincerarse sobre por qué había cambiado su opinión sobre Ángel Cristo Jr: «Kike me ha contado algunas cosas que le ha contado Ángel que son mentira. Una mentira retorcida y desleal. Esas eran sus conversaciones con el otro equipo».

Por si fuera poco, la mujer de Finito de Córdoba fue más allá: «Al principio era un apoyo para mí. Cuando le llamé jamás vino. Cuando me enteré fue una gran decepción, pero hoy ya no (…) Me va a recibir falso, porque es un falso». Tan solo un tiempo después, ellos abandonaron la Palapa y entraron los habitantes de Playa Olimpo y Playa Condena.

Kiko Jiménez fue el primero en aparecer por allí, dejando a todos completamente sin palabras. La segunda fue nada más y nada menos que Arantxa del Sol, que apareció en la Palapa verdaderamente radiante. Algo que se lo hicieron saber sus compañeros: «Estás más guapa» o «Tienes mejor cara» son algunos de los comentarios que la presentadora pudo escuchar.

«Estoy feliz. Y muchas gracias por esa nominación, me ha dado la vida», comenzó diciendo Arantxa del Sol. Acto seguido fue más allá, refiriéndose a Kiko Jiménez: «He descubierto un amigo que me voy a llevar para siempre. Es mi Finito de Linares. Me ha hecho muy feliz estas dos semanas. Gracias, de verdad».

Carlos Sobera, al ver la tensa situación que se había creado en Palapa, decidió hablar: «Arantxa, intuyo que esto significa que no te fuiste muy contenta cuando fuiste eliminada hacia Playa Limbo y que, gracias a Kiko, te has podido recuperar porque tus ex compañeros te hicieron heridas. ¿Quién fue el que más complicada te hizo la convivencia?».

La presentadora de televisión comenzó a sincerarse: «Desde el principio fue todo, desde el primer equipo…», comenzó diciendo, mientras nombraba a algunos de esos compañeros con los que compartió playa. Carlos Sobera volvió a pronunciarse: «Si no recuerdo mal, Arantxa, el momento que estás recordando ahora, en ese momento tu gran aliado era Ángel Cristo. Fue tu gran apoyo en ese momento. Así que supongo que estarás contenta con reencontrarte ahora con Ángel Cristo».

Fue entonces cuando Arantxa del Sol se mostró de lo más contundente, dejando con la boca abierta al resto de concursantes de Supervivientes 2024: «No. A Ángel Cristo es que no le quiero ni ver». El presentador vasco quiso saber los motivos, pero ella fue muy clara al respecto: «Ya está, Carlos. No quiero n hablar de este señor. Para mí no existe. Ahórrate el tiempo, Carlos, de verdad. No voy a hablar de este señor».

Por alusiones, el hijo de Bárbara Rey reconoció no tener la más mínima idea de lo que había ocurrido para que Arantxa del Sol pensara algo así: «La verdad es que no lo sé, como no sea que Kike le haya dicho algo malo… No tengo ni idea. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo respeto, ya estoy acostumbrado a ser el malo de la edición. Y asumo el papel, ¿eh?».

Kiko Jiménez pidió a la que fuese su compañera en Playa Limbo que hablase claro, que él iba a apoyarla en todo lo que fuese necesario. A pesar de la insistencia, Arantxa volvió a negarse en rotundo: «No voy a hablar nada. Es que no quiero saber nada de este señor, y ya está». A pesar de todo, el destino es caprichoso puesto que Arantxa y Ángel tendrán que convivir en Playa Condena. ¿Lograrán solucionar sus diferencias?