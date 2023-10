‘Fiesta’: un colaborador aparece por sorpresa en silla de ruedas por esta razón

El pasado domingo 1 de octubre Fiesta regresó a Telecinco para informar a los espectadores de la cadena sobre la actualidad del momento entre las celebridades, tanto del panorama nacional como internacional. Un nuevo programa donde las emociones no faltaron y en el cual Aurelio Manzano no comenzó con el mejor pie.

Tras regresar de publicidad, los espectadores fueron testigos en pantalla de la imagen del colaborador en silla de ruedas, quien se encontraba en las instalaciones de Mediaset España. «Estáis viendo a Aurelio Manzano. Ahora nos contará qué le ha ocurrido. Tiene la suerte de tener a Luis Rollán para empujar la silla», comenzó explicando Emma García.

Aurelio Manzano sufría una caída hace tres días cuando disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza #Fiesta1O https://t.co/US4g3XcAUd — Fiesta (@fiestatelecinco) October 1, 2023

Tras acudir en su búsqueda, fue la propia presentadora quien lo llevó de regresó al plató de Telecinco. «No te levantes, ya me agacho yo», le dijo a su compañero antes de saludarlo. Una vez en el plató de Fiesta, la presentadora ha querido enviar un mensaje al público a modo de reflexión. «Este verano he tenido que empujar una silla. Mi madre estuvo un poco así y voy a decir una cosa. Por favor, que haya educación para la gente que van en silla», señaló.

Fue entonces cuando el colaborador procedió a explicar el motivo por el que se encontraba en silla de ruedas, todo ello bajo la atenta mirada de sus compañeros de programa. «Estoy bien. Me pasó hace tres días en Ibiza y de la manera más tonta. Estaba tomando el sol, necesitaba tres pasos para llegar a la piscina y al segundo me resbalé. Me rompí el peroné», informó.

Un percance por el que, afortunadamente, fue atendido con rapidez gracias a que no se encontraba solo. «La gente del hotel se portó de maravilla. Inmediatamente, me trasladaron al hospital», destacó el comunicador. «Le has echado mucho humor. Al final, no deja de ser accidente», ha aplaudido Emma García.

Una observación muy acertada por parte de la presentadora. Pues, Aurelio Manzano no dejó que la situación le sobrepasara y decidió tomar lo sucedió de la mejor manera posible. «Tenía una única preocupación: ‘¿Me tienen que operar?’. Me dijeron que no, que de momento no. Unas semanas y tal y cual. Pregunté: ‘¿Me va a poner un yeso en la lengua?’. ¡Pues ya está! Aquí seguimos», sentenció.