El extraño collar que luce Rosalía: ¿son los dientes de su novia?

Rosalía nunca deja indiferente con sus looks, pero esta vez el protagonismo no se lo ha llevado la ropa, sino un pequeño colgante. La cantante fotografiada hace unos días haciendo deporte por las calles de Nueva York con un collar muy particular, cuya silueta recuerda sospechosamente a una muela. Y claro, las redes no han tardado en hacer sus propias teorías. Muchos han recordado que, hace unos meses, Loli Bahía, la modelo con la que se relaciona sentimentalmente a la artista, compartió imágenes de las muelas del juicio que le acababan de extraer. Así que la teoría se ha extendido como la pólvora: ¿y si la catalana llevara colgada del cuello una muela de su chica? Por ahora, eso es lo que es, una teoría, porque ninguna de las dos ha dicho una sola palabra sobre el misterioso collar. Pero, conociendo el gusto de Rosalía por lo extravagante e inesperado, a muchos no les parecería tan descabellado.

Lo que sí parece cada vez más claro es que entre Rosalía y Loli Bahía hay algo más que amistad, aunque ellas sigan sin confirmarlo públicamente. Las dos han sido vistas juntas en distintas ciudades a lo largo de todo 2026, desde un viaje a Río de Janeiro para recibir el año hasta varios paseos por París. En septiembre, además, las cámaras las captaron besándose en las gradas del US Open, en Nueva York, y pocas semanas después repitieron imagen cariñosa en la capital francesa. Loli Bahía no es una cara cualquiera en el mundo de la moda. Nacida en Lyon en 2002, debutó en la pasarela de Louis Vuitton en 2020 y desde entonces ha desfilado para firmas como Chanel, Saint Laurent o Prada, además de ser embajadora de YSL Beauty. También ha probado suerte en el cine con Jeanne du Barry, la película que inauguró el Festival de Cannes en 2023.

Un otoño de lo más intenso

El supuesto guiño romántico llega en un momento muy dulce para Rosalía, va a cerrar en Miami su Lux Tour el próximo 21 de octubre, la gira con la que ha recorrido medio mundo.

Además la artista ha sido invitada musical de Saturday Night Live, lo que explica que se haya dejado ver tanto por Nueva York estos días.

¿Es una muela o un simple colgante llamativo con forma curiosa? Habrá que esperar a que Rosalía decida contarlo, aunque no parece que vaya a hacerlo. Mientras tanto, la teoría se ha hecho viral en Tiktok (hemos escogido uno de los tantos vídeos que usan para hacer referencia al tema, en este caso el de @queridopicaro).