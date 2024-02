Una naviera lanza los cruceros temáticos sobre ‘Eurovisión’: precios y cómo reservar

Eurovisión 2024 sigue calentando motores para su gran cita el próximo mes de mayo en Suecia, algo para que lo que los países participantes ya se están preparando con las elecciones de sus representantes. Para vivir el festival de una manera diferente ha surgido una curiosa iniciativa que propone vivir el festival desde un crucero.

Este plan se vivirá gracias a la naviera Royal Caribbean, que propone estos viajes dentro de su catálogo con motivo de su patrocinio del certamen. De esta manera se podrán vivir las semifinales y la final de una manera muy especial aunque no se consiga una entrada para Malmö, ciudad en la que se celebrará.

Los buques elegidos con los Anthem, Explorer, Oasis y Odyssey of the Seas, que esos días se convertirán en un parque temático especializado con las canciones y los artistas más conocidos de la historia del concurso. Además de música, todo estará tematizado, incluso los menús y las bebidas que se podrán degustar.

La compañía anuncia que contará con algunas sorpresas muy especiales que por el momento prefiere no desvelar, lo que hace pensar que podrían actuar algunos de los grupos y cantantes más míticos de la historia de Eurovisión. Por el momento no se saben los nombres, pero no habría que descartar a algunos ganadores y canciones que han pasado al recuerdo de todo el mundo.

Fechas y ciudades de los cruceros de Eurovisión

Aunque todo podría depender del éxito de público que consigan, lo cierto es que la naviera ha confirmado por el momento que se celebrarán en 2024 y 2025, los años en los que será patrocinadora del evento.

El crucero más madrugador saldrá el próximo 5 de mayo desde el puerto de Barcelona y será el Oasis of the Seas. Los viajeros vivirán un viaje de siete noches por el Mediterráneo.

También el 5 de mayo será el turno para el Odyssey of the Seas, que zarpará desde ciudad Civitavecchia, en Italia, en una recorrido de doce noches que pasará por Chipre, Gracia, Italia y Turquía.

Coincidiendo con la final del festival, los presupuestos más ajustados o los que dispongan de menos días, podrán disfrutar de un fin de semana en el Anthem of the Seas. Saldrá desde Southampton, en Inglaterra, y su viaje terminará en la ciudad de Le Havre, cerca de París. Se trata de una escapada de dos noches en las que disfrutar de la final de Eurovisión 2024.

El mismo día de la final, que se celebrará el próximo 11 de mayo, saldrá desde la ciudad italiana de Rávena el buque Explorer of the Seas. Se trata de un viaje de mayor duración, que pasará por varios destinos ubicados en Italia, Grecia y Croacia.

Los eurofans españoles, generalmente el grupo más numeroso de asistentes en las semifinales y finales, podrán disfrutar de la participación del grupo Nebulossa con su canción Zorra en los distintos buques. Una experiencia inmersiva solo comparable a poder asistir en directo a la celebración, algo complicado porque las entradas se agotan en solo unos minutos en cada edición.

Por el momento no están confirmados los precios de cada uno de los cruceros, aunque se espera que puedan situarse entre los 500 euros por persona los más económicos y hasta los 1.900 euros persona los de mayor precio.