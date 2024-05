‘Eurovisión 2024’: los mejores memes de la semifinal 1

El pasado martes 7 de mayo pudimos disfrutar de la primera semifinal de Eurovisión 2024. No solamente disfrutamos de actuaciones de ensueño, sino que también hubo paso a la polémica. Y todo por el reivindicativo gesto que Eric Saade tuvo durante su actuación, al lucir en su muñeca un pañuelo palestino.

Lejos de que todo quede ahí, pudimos ser testigos de 18 actuaciones que no dejaron absolutamente indiferente a nadie. Cada país que se jugaba un puesto en la Gran Final del próximo sábado, incluyendo Reino Unido, Alemania y Suecia, sorprendieron con una puesta en escena verdaderamente peculiar.

Esto hizo posible que los usuarios de redes sociales reaccionasen a las actuaciones a través de memes. Al haber propuestas tan sumamente diferentes y dispares, dio pie a que se generase muchísimo contenido en redes sociales. Estos son algunos de los mejores memes que nos ha dejado esta esperadísima gala.

Los mejores memes de la semifinal 1 de Eurovisión 2024

Las señoras conectando ahora con la 2 para ver su misa de 22:00 y se encuentran con Irlanda #Eurovision #Eurovision2024 #EurovisionRTVE #EuroSemi1 pic.twitter.com/2rvfMg77FA — Sandra (@SandraEvali) May 7, 2024

Osea que si Inglaterra lleva lo mimos 7 años está bien, pero si lo hace España nos dan porculo #Eurovision #Eurovision2024 #EurovisionRTVE #EuroSemi1 pic.twitter.com/zTOMsokDla — Sandra (@SandraEvali) May 7, 2024

Bambi Thug cada vez que se cruza a la de Israel por las instalaciones de Eurovision #EuroSemi1 #Eurovision2024 #EurovisionRTVE pic.twitter.com/LqsSdPjn9U — Rabers💀 (@raul605) May 8, 2024

Bambie Thug pasando de ser une clare NQ en apuestas a ser le ABSOLUTE GANADORE de esta #SemiFinal1 #Eurovision2024 #EuroSemi1 #EurovisionRTVE pic.twitter.com/telBnvwwHO — 𝐚𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬𝐚𝐮𝐫𝐢𝐨 𝐛𝐨𝐳𝐳𝐨 🇪🇸🇮🇪🇬🇷 (@4lberto__) May 7, 2024

¿Cuándo se celebra la segunda semifinal de Eurovisión 2024?

El próximo jueves 9 de mayo podremos disfrutar de la segunda y última semifinal de esta edición del festival que se celebra en la ciudad sueca de Malmö. Así pues, tendremos la oportunidad de conocer el nombre de los diez últimos países que se colarán en la Gran Final del sábado 11 de mayo.

pero eso no es todo. Y es que, entre las novedades de esta edición, destaca una en particular: el Big Five y el país anfitrión, clasificados directamente para la final, actúan en la semifinal que les toca votar. Por ende, el próximo jueves veremos a Nebulossa interpretando Zorra sobre el escenario del Malmö Arena.

Mery Bas, Mark Dasousa y el equipo que le acompaña en la puesta en escena tendrán, este 9 de mayo, esa primera toma de contacto con el público. A pesar de todo, debemos recordar que España está clasificada de forma directa para la Gran Final por pertenecer al Big Five, junto a Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. ¿Conseguirá Nebulossa sorprender con su propuesta?