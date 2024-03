‘Eurovisión 2024’ anuncia cambios significativos: España (y el Big Five) actuarán en directo en su semifinal

Quedan tan solo un par de meses para la celebración del Festival de la Canción de Eurovisión 2024 y el equipo ha anunciado un cambio para los países que conforman el Big Five (España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania). Y es que este conjunto de países actuarán en la semifinal del festival por primera vez, además del país ganador de la pasada edición, Suecia.

Los organizadores lo han anunciado el pasado lunes, contando que estos países actuarán en las segundas semifinales, pero únicamente a modo de exhibición. Las dos fases eliminatorias tendrán lugar el próximo 7 y 9 de mayo en Malmö, ciudad anfitriona de esta edición del festival, donde también tendrá lugar la gran final el próximo 11 de mayo. Además, la última fase también cuenta con un cambio: se podrá votar desde el inicio de las actuaciones.

Breaking News! 🚨 The Big 5 and Sweden will perform in the semi-finals this year! #Eurovision2024 https://t.co/MRfE25kDHg

A raíz de que en los últimos 20 años se fuera ampliando cada vez más el volumen de países que participan en este festival, fueron necesarias las incorporaciones de dos fases eliminatorias en el que participarían todos los países excepto los que conforman el Big Five. Estos cinco países son los participantes que aportan mayor financiación a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la organizadora del festival y la encargada de retransmisiones continentales destacada. Es por esta razón que estos países gozan del privilegio de no tener que pasar por el proceso eliminatorio y quedan directamente clasificados para la final.

Este privilegio también suponía que estos países ni siquiera actuarían en las semifinales, pero esto ahora ha cambiado. A raíz del declive de puntuaciones en estos cinco países, se ha considerado la posibilidad de que estos resultados se deban a su ausencia en las semifinales y, por ende, su falta de visibilidad, ya que solo se retransmitía un fragmento de los ensayos del Big Five. Por esto, ahora no se emitirá un fragmento de los ensayos, sino que actuarán en directo.

