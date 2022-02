Enrique Iglesias ha vuelto, y lo ha hecho por todo lo alto. El artista acaba de lanzar el videoclip de su nuevo single, ‘Te fuiste’, una colaboración junto a Mike Towers, que como era de esperar, no ha dejado de escalar puestos en las listas de éxitos desde su lanzamiento.

‘Te fuiste’ es una canción incluida en el nuevo disco de Enrique Iglesias, ‘Final (VOL. 1)’, la primera parte de su último álbum de estudio, que desde su publicación a finales del año pasado, acumula ya casi 9.000 millones de reproducciones en todo el mundo, demostrando así su éxito arrollador.

Una de las canciones que más escuchas ha tenido desde entonces ha sido ‘Te fuiste’, por ello, solo era cuestión de tiempo que Enrique Iglesias y Myke Towers se unieran en el videoclip de la canción. Y finalmente, el pasado viernes se estrenó el esperado vídeo oficial.

#TeFuiste #video 👁 with @myketowers out now!! https://t.co/ngwRq0LPwJ Leave your comments on YouTube and I’ll answer as many as possible! / Dejen sus comentarios y contestaré tantos como sea posible! pic.twitter.com/5LbGUnnnhf

— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) February 4, 2022