Emma García para los pies a varios compañeros de ‘Fiesta’ tras hacer alusión a ‘Viva la vida’

Emma García vuelve a la televisión con nuevo programa en Telecinco, Fiesta. Tras el fin de emisión de Viva la vida el 24 de julio y las posteriores vacaciones, el magacín ocupa la franja horaria de las tardes de su sucesor. Ambos formatos comparten parecido y esto ha traído algún que otro problema.

El primero de ellos es que el nuevo programa ha heredado algunos colaboradores del anterior. Beatriz Cortázar, Antonio Rossi o Alba Carrillo son nuevos rostros de Fiesta. Por el contrario, Alejandra Rubio, Marisa Martín Blázquez o Luis Rollán vienen de Viva la vida y han mantenido su puesto.

Ya puedes ver el programa completo de #Fiesta https://t.co/i0LOR2Yeei — Fiesta (@fiestatelecinco) October 3, 2022

Una de las protagonistas de la emisión del domingo 2 de octubre fue Alejandra Rubio. La influencer e hija de Terelu Campus ha conseguido un nuevo trabajo en el periódico ABC en el que realiza entrevistas a rostros jóvenes de diferentes sectores cada sábado. “No voy de periodista porque no lo soy”, decía la joven. Sin embargo, no le han tardado en llegar críticas de parte del gremio periodístico y de la opinión pública por intrusismo laboral.

Mientras Emma García la animaba diciendo que tenía todo el apoyo del programa, otro de los colabores, Aurelio Manzano, dijo que “ella se sabe defender muy bien porque el otro día tuvo un enfrentamiento con otra compañera”. La presentadora no sabía muy bien a qué se referían por lo que tuvieron que decirle de qué se trataba la historia.

Manzano se refería a un tweet que había publicado Marina Esnal, una antigua colaboradora de Viva la vida. Alejandra Rubio recordaba entonces que “Marina Esnal estuvo ‘aquí’ trabajando y tuvo algún ‘rifirrafe’ conmigo. ¿Te acuerdas? Nos decía que nos reíamos”. La influencer se refería a que Esnal había comentado que ciertos colaboradores se reían y lanzaban “miradas” cuando hablaban otros personajes de la televisión en el antiguo programa de Mediaset.

Claro, así es. 🤷🏻‍♀️ Esto ya me parece vergonzoso para nuestra profesión y es reírse de ella en su cara. — Marina Esnal (@marinaesnal) September 24, 2022

Ante esto, Emma García no tardaba en parar la conversación: “¡Oye! Pasando. Estamos en el presente y estamos de ‘fiesta’. Aurelio, no me líes, porque luego el público se nos pierde por el camino”. La presentadora claramente se refería a que el público podía perderse como le había pasado a ella misma y no saber de qué programa estaban hablando.