Ed Sheeran interpretará el primer single de ‘Subtract’ en sus próximos conciertos

Ed Sheeran ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su nuevo disco, Subtract, que verá la luz en menos de dos meses, concretamente el día 5 de mayo. De momento, el artista ya ha revelado el nombre de las 18 canciones que componen el disco, y ahora ha dado nuevos detalles.

El artista británico ha anunciado a través de sus redes sociales que tocará en directo el primer single de Subtract en sus próximos conciertos en el Reino Unido y en demás países de Europa. Una noticia que cómo era de esperar, ha emocionado enormemente a todos sus fans.

«Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensé que debería ser. Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte», explica el artista.

Y añade: «Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros».

Ed will be playing the first single from Subtract live at the upcoming UK & EU shows 😮

Pre-order the album from the official store before 1pm GMT Tues 7th March, for early access to tickets https://t.co/x5DbTb4tUH

📸 @MarkSurridge pic.twitter.com/QlqjkoZuLf

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) March 6, 2023