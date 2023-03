Ed Sheeran está trabajando en un disco con canciones junto a Shakira y Daddy Yankee, entre otros

Ed Sheeran se prepara para el estreno de su proyecto más personal hasta la fecha. El artista británico lanzará el próximo 5 de mayo una serie documental para Disney+ titulada The Sum Of It All, un proyecto donde mostrará su lado más íntimo y desconocido.

Con motivo del estreno de este proyecto, y del lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Subtract, cuyo primer adelanto verá la luz este viernes bajo el título de Eyes Closed, el artista británico ha concedido una entrevista a la revista Rolling Stone, donde se ha sincerado sobre diversos aspectos.

Además de hacer hincapié en que el 2022 fue un año muy complicado para él, tras la pérdida de dos personas muy importantes en su vida, y de hablar sobre el proceso de creación de su nuevo disco, Ed Sheeran también habló sobre sus proyectos a largo plazo.

Our April 2023 @RollingStone cover star: @EdSheeran. In his most revealing interviews ever, the pop superstar opens up about death, illness, grief, depression, and addiction. Story/Photos: https://t.co/Ayq1Igc8Kw pic.twitter.com/sn1n7xNtoW — Rolling Stone (@RollingStone) March 21, 2023

Entre estos proyectos profesionales, se encuentra una nueva pentalogía musical, que tiene pensado comenzar a publicar una vez terminada la era Mathematics tras el estreno de Substract, un álbum completo junto a J Balvin e incluso un disco póstumo, que se publicará como legado musical.

En cuanto al álbum que ha grabado con J Balvin, Ed Sheeran reveló que incluso grabaron algunos videos musicales para las canciones del álbum. Un disco que presenta colaboraciones con artistas como Shakira, Pharrell Williams, Daddy Yankee y Burna Boy.

Un disco que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero que como era de esperar, ha generado una gran expectación. El artista continuó desvelando detalles de sus nuevos proyectos en la entrevista, entre ellos, que ha compuesto una canción para el nuevo disco de Shakira.