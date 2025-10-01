El duro método de Antonio Orozco para adelgazar: «Pesaba 127 kilos»

Antonio Orozco es uno de los artistas más queridos y seguidos de nuestro país, siendo uno de los coaches más veteranos de La Voz, programa en el que lleva más tiempo trabajando que incluso Eva González, su presentadora, y del que ha sido el que más ediciones ha ganado con su equipo a lo largo de los años. Aunque no es habitual verle en las revistas y los programas del corazón, es de los que no se guarda nada con sus fans, tanto que se abrió por completo en el documental El método Orozco. En él contaba sus problemas de salud mental, que le hicieron refugiarse en la comida, llegando a pesar 127 kilos, un problema que no era sólo de imagen, también de salud.

Tal y como contaba, ese peso le hizo tener problemas a la hora de hacer algo tan común para él como salir a cantar, por eso decidió ponerse en manos de un profesional para poner remedio. «Pesaba 127 kilos… La primera decisión que tomé fue hablar con un médico», por eso recurrió al doctor Javier Tapia cuando tuvo que cancelar una gira a finales del año 2023.

El especialista le fue muy claro a la hora de comunicarle lo que estaba pasando: «Te pueden pasar cinco cosas… y ninguna te va a gustar». De esta manera tan cruda le advirtió de que su vida se podía complicar mucho más si no ponía remedio a lo que estaba pasando. Gracias a eso, comenzó a tratarse con varios especialistas, comenzando a hacer terapia, ordenando su alimentación y haciendo deporte, un conjunto de medidas con las que debería comenzar a recuperar su figura, pero también su salud mental y salir del bache en el que estaba metido.

En lo que se refiere a su salud mental, Antonio ha sido muy claro al hablar de este tema: «Yo nunca había estado en terapia… y ahora creo que es la mejor decisión de mi vida». Aunque no se trata de recetas milagrosas, el cantante también ha compartido uno de los métodos que ha realizado para perder peso: «Ahora, ayuno durante 17 horas y media».

El estrés y la presión por su trabajo le hicieron recurrir a la comida como vía de escape, llegando a vivir episodios nada saludables y ahora recuerda horrorizado cuando cuenta que se levantaba en mitad de la noche para comer cualquier dulce que tuviera cerca. Pero aquello era sólo la consecuencia de algo más profundo que sufría.

La muerte de Susana Prat, su ex pareja y madre de Jan, su hijo, le hizo caer en una depresión a la que le fue dando de lado. Ese duelo sin cerrar le hizo pasar una pandemia muy complicada, tanto que tardó varios años en poder hablar de lo sucedido. Susana falleció en 2017, pero no fue hasta 2022 cuando Antonio comenzó a hablar de ello, intentando proteger a su hijo del dolor.

La tristeza le hizo caer en la comida compulsiva, en aislarse y llegar a un peso que llegó a ser insostenible: «No podía hacer los conciertos bien, me sentía triste, no tenía vida social…» Desde entonces, el cantante es un firme defensor de la salud mental y aconseja acudir a terapia ante cualquier problema, una forma de evitar que llegue a algo más serio.