Doja Cat deja en shock a sus seguidores al protagonizar una trifulca con varios fans

Sería lógico pensar que todos los artistas adoran a sus fans o, por lo menos, los tratan con un mínimo de respeto. Sin embargo, Doja Cat se ha visto envuelta en un conflicto con sus seguidores tras varios comentarios en los que los dejaba muy mal parados.

No es de extrañar que un cantante pueda tener excentricidades, pero la estadounidense se ha pasado de la raya y puede que esto le vaya a pasar factura a largo plazo. Todo lo que sube puede bajar, el éxito no es infinito, solo que esta vez ha sido la rapera la que se ha cavado su propio agujero.

Doja Cat attacks her own fans who lovingly call themselves ‘Kittenz’ as a fandom name:

“my fans don’t name themselves shit. if you call yourself a “kitten” or fucking “kittenz” that means you need to get off your phone and get a job and help your parents with the house.” pic.twitter.com/g9XUQtvlai

— Pop Tingz (@ThePopTingz) July 23, 2023