Doja Cat no deja indiferente a nadie con ‘Attention’, su nuevo single

Doja Cat ha vuelto por todo lo alto. La artista estadounidense presentó el pasado viernes 16 de junio su nuevo single, una canción titulada Attention, ya disponible en todas las plataformas digitales, que tras su lanzamiento no tardó en convertirse en un éxito.

Se trata de una canción con la que Doja Cat comienza una nueva era. La artista estadounidense está dispuesta a comenzar un capítulo completamente en blanco en su imparable carrera en la música, y Attention no ha podido ser una mejor carta de presentación.

Más de un año después de su último lanzamiento musical, la artista estadounidense termina con su silencio musical, con una canción que no ha podido tener mejor acogida por sus fans, y que no deja de escalar puestos en las plataformas digitales.

