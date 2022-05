Joe Jonas vuelve pisando fuerte al terreno musical y esta vez no lo hace de la mano de la banda que comparte junto a sus hermanos Kevin y Nick. Ya lo advirtió en su momento, DNCE no había llegado a su fin, y han cumplido su palabra. La agrupación a la que se sumó durante sus años de parón en Jonas Brothers, y que tantas alegrías le ha dado, ha regresado con un nuevo tema.

Si hace unas semanas causaron sensación con el tema ‘Dancing Feet’ junto a Kygo, ahora lo han vuelto a hacer con el tema ‘Move’. Un nuevo sencillo que mantiene la característica esencia melódica de los anteriores trabajos de la agrupación y que, como no podía ser de otra manera, ha causado sensación entre los fans.

“All I’m tryna do is make you get up out that chair and make you move, make you move», entonan los artistas en los versos del tema. Y vaya si han cumplido su objetivo. ‘Move’ es una canción que destaca por su sonido movido y pegadizo donde no volver a darle al play es una misión prácticamente imposible.

Un nuevo lanzamiento que, de momento, no cuenta con su videoclip oficial. Eso sí, para ir preparando el terreno ante el estreno del mismo, DNCE ha publicado la versión lírica en su cuenta oficial de YouTube para que los fans vayan aprendiéndose la letra.

Ante estos movimientos y, los rumores que han circulado durante los últimos meses, podría decirse que la cosa está clara. DNCE estaría ultimando detalles ante lo que podría ser su próximo proyectos discográfico. Un nuevo trabajo que tomaría el relevo del disco homónimo de la banda, el cual fue publicado en 2016. Para saberlo, habrá que estar muy pendientes de las cuentas oficiales de la agrupación.