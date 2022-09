Dixie D’Amelio sorprende a sus seguidores con un radical cambio de look

Dixie D’Amelio ha sorprendido a sus fans con un cambio de look radical. La cantante estadounidense ha estrenado un nuevo corte de pelo de cara a la Semana de la Moda de Nueva York que acaba de comenzar, uno de los eventos de moda más señalados del año en el calendario.

La figura de la artista en las redes sociales ha crecido mucho y de una manera vertiginosa. Por ello, y consciente del altavoz tan potente que tiene ahora mismo, ha querido mandar un mensaje al mundo de la moda rapándose el pelo.

A través de su canal de YouTube, ha publicado un vídeo en el que ha documentado las horas antes a la gran decisión de raparse la cabeza. Un vídeo, en el que también muestra como en cuestión de segundos, su larga melena desaparece para dejar paso a su nuevo look.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de dixie (@dixiedamelio)

Según ha explicado ella misma, no quiere que se asocie su nuevo cambio a look a está pasando por un mal momento mental o profesional, pues no tiene nada que ver con eso. Simplemente, quería tener el pelo así «desde sexto de primaria».

Al principio del vídeo, se puede ver como la representante de prensa se toma la noticia como motivo de crisis, pero después de un rato, decidieron convertido en «un momento» de reflexión y aceptar con orgullo la decisión de la artista estadounidense.

Por otro lado, en el vídeo también aparece su hermana, quien ha asegurado que la joven llevaba tanto tiempo hablando de su deseo de raparse la cabeza, que ahora era el momento de hacerlo o de no volver a mencionarlo nunca más. Y finalmente, le ayudó a raparse el pelo, con mucho cuidado para que la melena pudiera ser donada.