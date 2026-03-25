El dineral que se ha llevado Alejandro tras ser eliminado de ‘Pasapalabra’ después de 31 programas

No es ningún secreto que Pasapalabra, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los concursos de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que, cada día, son miles los espectadores que se reúnen frente a la pequeña pantalla para acompañar a los concursantes, junto a los invitados, para ver si logran su objetivo de hacerse con el bote. Tras la hazaña de Rosa Rodríguez y el adiós de Manu Pascual, los más fieles seguidores de Pasapalabra tenían muchas ganas de conocer a dos nuevos concursantes que se convirtiesen en rostros habituales del programa. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo con Javier Alonso y Alejandro Ruiz, puesto que nos estaban regalando impresionantes duelos en la prueba final del programa. A pesar de todo, parece que la cosa ha quedado en un segundo plano tras un error garrafal de uno de ellos.

Todo sucedió en la nueva entrega de Pasapalabra presentada por Roberto Leal, que se emitió el pasado martes 24 de marzo. Fue entonces cuando vimos cómo Alejandro Ruiz se enfrentaba a la temida Silla Azul después de que Javier Alonso se llevase la victoria en el programa anterior. Por lo tanto, era Alejandro el que debía jugarse su continuidad en el concurso. «Vamos a jugar. Sería su programa 32 si se queda y lleva 17.400 euros acumulados», recordó Cristina Alvis, azafata de Pasapalabra. El concursante se mostró muy contento por tener la oportunidad, una tarde más, de continuar en el programa. Poco después, Cristina dio la bienvenida al que iba a ser el rival de Alejandro Ruiz en la Silla Azul: «Viene de Murcia, es ingeniero informático y su nombre es José». Tras saludarse como suele ser habitual, el nuevo concursante confesó ser un apasionado del teatro.

De hecho, dio a conocer que tenía una compañía con sus compañeros de teatro: «Es un grupo que formamos hace unos años unos compañeros que trabajamos en un hospital en Murcia», explicó José a Roberto Leal. Acto seguido, fue más allá: «Todos los años preparamos una representación en Navidad para pacientes y niños».

Pero no todo quedó ahí, puesto que el murciano reconoció estar «muy nervioso, pero contento». Con posterioridad, Roberto Leal le dio a elegir entre la letra E y la letra V. Así pues, escogió la vocal, por lo que Alejandro Ruiz tenía que jugar con la V. Poco después, el presentador de Pasapalabra comenzó a formular las preguntas.

A pesar de que el recién llegado fue el primero en equivocarse, Alejandro cometió dos errores garrafales que le dejaron fuera de juego. Por lo tanto, quedó eliminado del concurso y, por ende, José pasó a ocupar la silla que quedaba libre en el equipo azul. A pesar de que todo el mundo estaba impactado con la resolución de esta batalla, Roberto Leal no tardó en dirigirse al ya ex concursante: «Ha sido un verdadero honor».

Al fin y al cabo, deja una gran huella tras 31 programas a sus espaldas y un total de 17.400 euros acumulados. Por si fuera poco, Javier también quiso dedicar unas palabras a Alejandro: «Sé que le va a ir genial en todo lo que haga porque es un fenómeno (…) Ha sido un verdadero honor y un placer compartir con él el tiempo que he estado aquí»